Matan a hombre a bordo de auto en incorporación a calzada Zaragoza

Al menos un par de sicarios, a bordo de una motocicleta, asesinó a balazos este martes por la tarde a un hombre que iba a bordo de automóvil Bora Volkswagen, cuando este circulaba por la incorporación de la autopista México-Puebla hacia la calzada Ignacio Zaragoza.

Así lo indican los primeros reportes del crimen, los cuales también señalan que junto con el asesinado iba una mujer, quien habría salido ilesa de la presunta ejecución.

También trascendió que el fallecido era comerciante de autopartes en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.

En video de la agencia EsImagen, se puede ver el momento en el que elementos ministeriales realizan el levantamiento del cadáver.