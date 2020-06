Your browser does not support the video tag.

Redes Sociales Progresistas (RSP) tendría en Fernando Manzanilla, a su candidato a la presidencia municipal de Puebla.

Es un escenario viable.

Morena hará coalición con los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

El diputado federal por el Partido Encuentro Social en el distrito 12 de la ciudad de Puebla, podría ser candidato de esa coalición, siempre que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lo proponga y lo imponga.

De lo contrario, la opción es: Redes Sociales Progresistas.

Nada más que RSP no podrá hacer coaliciones ni candidaturas comunes, porque la ley prohibe que en la primera elección se concreten alianzas.

En tanto, los Partidos, Pacto Social de Integración, Nueva Alianza Puebla y Compromiso por Puebla, podrán aliarse con quien quieran o con aquel que les ofrezca beneficios.

Ya veremos si al gobernador Luis Miguel Barbosa, le interesan esas fuerzas políticas con ADN morenovalllista.

Yo creo que no, pero mejor, ni digo.

Punto.

He dicho y he escrito.

Marko, no nos volverá a vender

Uno que otro liderazgo panista, me hizo saber por diferentes medios e interpósitas personas, que ésta vez no permitirán que su dirigente nacional Marko Cortés ejecute la: «Operación Re negociación de Puebla».

Es decir, que van a impedir, según ellas y ellos, que en los municipios (217) y en los distritos locales (26) y federales (15) electorales, el comité nacional les imponga candidatas o candidatos.

Quienes representen al PAN deben ser panistas o ciudadanos, pero comprometidos con el Partido. Nada de que sean candidatos, pero al mismo tiempo los anden negando.

No nos volverán a vender, creen los inocentes.

Punto.

Han dicho.

Ni Obama

Es que el C. Góber de Puebla, mi gobernador, tiene razón cuando dice que muchas mujeres desaparecidas… se van con el novio. Claro, a otras las asesinan los novios, le faltó decir. El problema es que, en el imaginario colectivo nacional se fijó esa frase, que ya no la borra, ni Obama.

El Verdugo

Quien no deja de andar regando el virus por todo el país, es López Obrador. El Presidente andará por Puebla este miércoles y lo hará sin cubreboca, violando el decreto del gobernador Luis Miguel Barbosa. El Verdugo dice: Pero a éste sí, ni quien le exija ¿Verdad?

Recuerden: De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Miércoles: 17 a 18 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10 a 11 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)