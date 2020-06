Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que el decreto que prohíbe la venta de alimentos preparados en establecimientos fijos con consumo en el mismo lugar sigue vigente, debido a que Puebla está en “alerta máxima” por la pandemia del Covid-19.

En rueda de prensa, el mandatario poblano descartó que los restaurantes puedan dar su servicio normal, por lo que, aunque tengan terrazas y puedan abrir como se dijo en el plan de reactivación económica presentado hace unos días, sólo pueden vender para llevar.

El morenista aclaró que el lunes pasado solo se derogó el decreto que puso en marcha el programa “Hoy No Circula”, por lo que el resto donde se determinaron medidas de prevención y seguridad sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus continúan vigentes.

Por ello, hizo un llamado a la prudencia por parte de los propietarios de estos inmuebles y continuar con el servicio solo para llevar como se determinó desde el pasado 1 de mayo, para que se no generan más contagios de Covid-19.

Indicó que Protección Civil (PC) estatal realizará despliegues en el estado para supervisar que los negocios de comida respeten el decreto y que cuenten con las medidas de sana distancia e higiene, así como con los protocolos de prevención de riesgo.

“Hay un decreto vigente en el que establece que los establecimientos de comida no pueden estar operando por el nivel de contagios, así como los otros decretos emitidos se mantienen, no he publicado uno nuevo para cancelarlos, llamo a la prudencia y que hagamos lo propio todos”, pronunció.

PC hará revisiones en establecimientos, dice

Barbosa Huerta manifestó que “seguramente” Protección Civil (PC) hará despliegues para verificar el funcionamiento y la apertura del reinicio de actividades de muchos negocios que, como son los expendedores de alimentos, puedan analizar la posibilidad de empezar a funcionar cuando tengan medidas de sana distancia, de higiene y lo demás necesario marcado en los protocolos de prevención de riesgos.

Es necesario precisar que el pasado 27 de mayo la secretaria de Economía (SE), Olivia Salomón Vivaldo informó que restaurantes y cafeterías con terraza podrían brindar servicio en mesas con una capacidad de hasta el 30 por ciento debido a que el semáforo de Covid-19 se mantiene en alerta máxima.

Ante esto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, informó que de los 400 establecimientos con terraza que tiene agremiados, sólo 70 reabrirán en Puebla, de los cuales, ocho serán del Centro Histórico de la capital y con capacidad del 30 por ciento, pues ya contaban con una certificación sanitaria del gobierno estatal.

Sin embargo, Protección Civil municipal realizó varias inspecciones a dichos negocios a quienes les pidió dar servicio solo para llevar, argumentando que no hay decreto que haya quitado la restricción por parte de las autoridades sanitarias.