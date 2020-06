Your browser does not support the video tag.

En Atlixco la basura es un negocio, pero un negocio contaminado. En días recientes el director del departamento de limpia de ese municipio Gerardo Conde Huerta fue acusado de extorsión por trabajadores quienes los señalan por cobrar “moches” de entre 400 y mil 500 pesos por semana por cada camión recolector. Aunque solo es un departamento en el organigrama del ayuntamiento maneja a una centena de trabajadores de limpieza.

Los encargados de cobrar las supuestas dádivas son Romario Téllez, Román Velázquez y Alejandro Arenas. Un basurero interno que necesariamente tendrá que limpiarse.

Sin embargo, el tema es más complejo y existen intereses de muchas personas. Lo cierto es que el personal de limpia cobra poco y por ende buscan compensar su sueldo mediante propinas. Los usuarios del servicio otorgan una compensación que no pasa de unos pesos de manera regular. Por la pandemia originada por el Covid 19 los usuarios se han vuelto más empáticos y otorgan mejores propinas. Hasta acá todo bien.

Cobran por fuera

En la realidad, algunos trabajadores de limpia (aclaro no todos) también realizan malas prácticas. Los comercios que en Atlixco se cuentan por cientos, principalmente en el centro histórico deben pagar alrededor de mil pesos por la recolección de sus residuos sólidos. Ante ello algunos vivales ofertan ese servicio por 400 pesos, pero lo hacen con el equipo del departamento de limpia y en horarios hábiles. Es decir, roban al ayuntamiento cientos de miles de pesos. Los comerciantes también entran a la corrupción pagan menos por el mismo servicio aun cuando saben que se trata de algo “chueco”.

Los trabajadores que caen en esa forma de operar, es decir los que roban, también han hecho verdaderos clanes familiares que han cercado a los directivos. Aclaro el robo de los trabajadores no exime a los supervisores y al director del cobro de moches. Lo que se ve es que todos abonan a la corrupción.

Los rostros visibles de la “rebelión” son los primos Pale; los hermanos Salvador Pérez, a ellos se les une “el Tino” otro trabajador de limpia y a una docena más. Dicen los que saben que todo se mezcla con el tema político y algunos de los trabajadores señalan a Georgina García González cercana al ex presidente de ese municipio, Ricardo Camacho Corripio. El trasfondo aseguran es alentar a los quejosos para ganar espacios en la actual administración y de ahí operar el regreso de Camacho quien por cierto es dueño del concepto Villa Iluminada mismo que está registrado ante el IMPI por varias empresas algunas a nombre de su hija Julieta Camacho.

Más y más dinero

El problema es de verdad complejo, el negocio de la basura aumenta con el pago que otorgan los centros de reciclado, recursos que se suman a la danza de los miles de pesos que se pelean.

Con este contexto se amplía la visión y se sabe el porqué de las luchas internas por el control de la basura.

El sistema de recolección de basura, vive en una etapa atrasada en todo el país, pero en Atlixco se está convirtiendo en un cochinero que se debe limpiar de arriba para abajo, ya que abajo también llega mucho dinero.

De todo esto ya está enterado el edil, Guillermo Velázquez quien ya tiene preparados los finiquitos para de ser necesario “barrer” con todos los corruptos y quedarse solo con los que de verdad trabajan.