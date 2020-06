Your browser does not support the video tag.

Cortos de un lunes de Covid-19

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en la Auditoría Superior del Estado (ASE) están por salir los pliegos de observaciones de los dos últimos años del que fuera presidente municipal de San Andrés Cholula de 2014 a 2018, Leoncio Paisano Arias.

Los pliegos de estas cuentas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 superan en conjunto los 400 millones de pesos.

Del asunto está enterado el hermano de Leo Paisano, que también fue ex presidente de San Andrés José Guillermo Margarito Paisano, quien asegura tener elementos e información para arreglar estas cuestiones con la alcaldesa Karina Pérez Popoca y el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano.

¿Será?

***

Algo raro viene ocurriendo en el primer círculo de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y dos de sus colaboradores más cercanos: Javier Palou García y Andrés García Viveros, cuyo antagonismo es cada vez más evidente.

Aquí la columna completa

Guerra de amparos del SNTSS para intentar tumbar a la delegada del IMSS

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que se dice que en los próximos días podría haber una lluvia de solicitudes de juicio de amparo de médicos y enfermeras del IMSS para exigir que no se les haga responsables de la atención y recuperación de pacientes de Covid–19, por el alto riesgo de contagio al tratar a estos enfermos y la falta de insumos de protección para el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ello, se estaría buscando crear un ambiente de confusión y conflicto en el punto más álgido de la pandemia de coronavirus.

Que esos amparos se estarían promoviendo de manera voluntaria, en unos casos, y en otros de manera obligatoria, entre el personal médico por parte de la dirigencia de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Y que esta campaña de buscar la protección de la justicia federal para que galenos y enfermeras se puedan ausentar de la atención de pacientes de Covid–19, se explica por el abierto y permanente enfrentamiento que existe entre Sergio Herrera, el secretario general del SNTSS, con Aurora Treviño, le delegada del IMSS en Puebla.

Lo anterior se desprende de un escrito de protesta que grupos políticos –dentro del gremio del IMSS– están haciendo por esta campaña de promoción de amparos, en donde advierten al personal médico que es poco probable que procedan esos juicios y que además, pueden poner en riesgo las fuentes de trabajo de quienes se atrevan a buscar la protección federal para negarse a atender a derechohabientes con Covid–19.

Dicha denuncia resulta convincente dado los últimos acontecimientos que han constatado que hay un abierto y frontal enfrentamiento en el IMSS entre los dirigentes sindicales y de la delegación, como parte de una disputa por la asignación de plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo, que se abrieron en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que en años anterior se había restringido la contratación de nuevo personal.

Aquí la columna completa

Bailando en el infierno

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que en manos del tiempo han quedado las medidas oficiales y ciudadanas para enfrentar el coronavirus.

Que el tiempo resuelva si la emergencia de reactivar la economía era mayor que la de salud, aunque el número de contagios sigue en su punto más alto.

El incremento en la movilidad en Puebla es más que evidente. El Hoy No Circula resulta ya inservible ante la saturación del transporte público.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viene de gira a la entidad para evaluar acciones ¿de campaña electoral?

Las armadoras está en la nueva normalidad con el 30 por ciento de su mano de obra empleada, aunque hay un decreto que establece que no existen las condiciones para ello.

Aquí la columna completa

La batalla por el simbolismo

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no, no sorprende para nada el hecho de que, nuevamente, gobernadores emanados de Acción Nacional se organicen para plantarle cara al presidente López Obrador.

Tampoco, que ellos tengan una visión de país mutuamente excluyente a la del grupo gobernante actual.

Mucho menos, que su evaluación de lo que llevamos de la famosa 4T, difiera completamente de lo que se maneja en la retórica oficial.

Puede ser considerado como lógico, que maximicen los efectos que en la realidad tienen aquellos temas que hoy son parte de la problemática nacional y de paso maximicen los obvios yerros discursivos y los dislates presidenciales.

Es evidente que, al igual que el jefe del ejecutivo federal, ellos están en campaña.

Aquí la columna completa

Héctor Alonso, un misógino en capilla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que por fin el Instituto Electoral del Estado se puso las pilas y ayer emitió la tutela preventiva al diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, para que se abstenga de realizar manifestaciones que violenten políticamente a la diputada Nora Yessica Merino Escamilla o a cualquier otra diputada integrante del Congreso del Estado de Puebla.

Lo verdaderamente importante es que se apercibió al diputado incómodo y como dijeran, advertido está, porque si incurre nuevamente en una conducta similar, se procederá inmediatamente a ordenar su separación del cargo, como medida provisional, que estará vigente hasta que se resuelva el fondo de la denuncia formulada y la autoridad competente resuelva lo que jurídicamente proceda.

Lo más seguro es que mañana miércoles se tire al piso en la sesión del Congreso, dirá que él ejerce su derecho a uso de la tribuna, y que no puede ser interrumpido o peor aún, lanzará alguna otra expresión misógina como las que tan acostumbrado está a soltar.

Y por si se le olvida, le recordamos que en la LVIII Legislatura fue el propio Héctor Alonso quien interrumpía a la gente cuando hacía uso de la tribuna. Ahí está la frase “Ya cállate Cabrón” que le refirió Erik Cotoñeto cuando no dejaba de gritar.

Ahora podríamos parafrasear una de sus peores frases de hace un año cuando dijo que si las mujeres no querían embarazarse “que no abran las piernas”, pues si no quiere ser suspendido, “que no abra la boca”.

Aquí la columna completa