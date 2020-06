Issste acuerda dar insumos a personal y analizar separación de director

Your browser does not support the video tag.

Tras protestar en el hospital regional del Issste, personal y la institución acordaron dar insumos de protección contra el Covid-19, pagar seguro a familiares de camilleros, destituir a tres supervisoras y analizar separación del director.

Lo anterior, de acuerdo a una fuente consultada al interior del hospital, quien al elegir el anonimato por temor a represalias señaló que tras una reunión con representantes del nosocomio y con autoridades sindicales, se determinó que la posible separación José Deveaux Homs dependería de pruebas que evidencien su aparente negligencia en ignorar las peticiones de cubrebocas y demás protectores contra el virus, lo que influyó en el contagio de dos camilleros que fallecieron.

También, señaló que acordaron separar a tres supervisoras relacionadas en no suministrar los insumos y en encubrir al director, acusado de haberse negado al diálogo cuando le pedían herramientas para trabajar.

Mencionó que llegaron a un acuerdo con la institución para no limitar la entrega de equipos de protección, así como “revisar” las áreas del hospital, expuestas a Covid-19; también, que establecerían un consultorio especializado para atender a aquellos trabajadores que presenten síntomas de contagio, con el objetivo de no retrasar la atención.

Resaltó que, asimismo, acordaron cambiar el depósito de cadáveres, ubicado en el piso 7, para frenar los contagios, así como entregar los seguros de vida a los familiares de los camilleros que perecieron a través del área de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Fue el pasado lunes, cuando alrededor de 70 trabajadores se reunieron en las instalaciones del hospital, demandando la atención de las autoridades, lo cual, se convirtió en la tercera protesta de personal de salud en lo que va de junio.