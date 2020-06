Your browser does not support the video tag.

Aunque el programa “Hoy No Circula”, que implementó el gobierno estatal, disminuyó la movilidad vehicular, no ayudó a bajar los contagios de Covid-19, pues en ese periodo hubo 3 mil 958 casos, siendo la curva más alta de la pandemia.

Esto, de acuerdo con el análisis “¿Cumplió sus objetivos y alcances el “Hoy No Circula” en el estado de Puebla?”, hecho por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Observatorio Ciudadano (Igavim), en el que se señala que no se cumplió con el objetivo de mitigar la propagación del virus.

En el documento, se especificó que en las cinco semanas que duró esta medida (11 de mayo-14 de junio), en los 21 municipios donde se aplicó se contabilizaron 3 mil 958 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SS) estatal, cifra que representa el 71 por ciento del total de acumulados en Puebla, que hasta este martes es de 5 mil 571.

En la primera semana del programa (11 al 17 de mayo), hubo 495; en la segunda (18 al 24 de mayo), 800; en la tercera (25 al 31 de mayo) se contabilizaron 888; en la cuarta (1 al 7 de junio), se reportaron 863 y la quinta (8 al 14 de junio), 912.

El Igavim, a cargo de Juan José Hernández López, manifestó que la medida temporal del “Hoy No Circula” no justificó sus objetivos y alcances establecidos en el decreto, ni se identificó el seguimiento correspondiente.

Sin embargo, influyó en el dinamismo vial, e incluso se pudieron apreciar beneficios en la reducción de emisiones a la atmósfera, ya que hasta el 31 de mayo se dejaron de emitir aproximadamente 210 mil 125 toneladas de contaminantes, sumado a que no hubo infracciones.

Reducir movilidad aumentó densidad en el transporte

Hizo énfasis en que al limitar la movilidad vehicular, incrementó la densidad en el transporte público, aunque no se debe responsabilizar como el único escenario probable de propagación del virus, pues hubo otros como reuniones, centros de trabajo, clínicas y hospitales, áreas de esparcimiento, mercados, entre otros donde el contacto directo no consideró la sana distancia.

De igual forma, asentó que las autoridades estatal y municipal aún tienen limitaciones para controlar el dinamismo vial y el desplazamiento de las personas, pues la propagación del virus no sólo incluye las comorbilidades, sino también la irresponsabilidad de algunos sectores de la población que minimizan la creencia de que no existe.

Es necesario mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció el lunes pasado que concluyó dicho programa toda vez que su objetivo ya lo había cumplido, que era reducir la movilidad, además de que mantenerlo ante la reactivación de la economía sería contraproducente.

Durante las cinco semanas que duró esta medida, fueron remitidos al corralón 2 mil 510 vehículos por circular los días que no tenían que hacerlo, sobre todo en la capital del estado, con 24 por ciento del total, es decir 600.