“Hoy No Circula” elimina 376 mil toneladas de contaminantes en Puebla

Con el programa “Hoy No Circula” en la zona metropolitana de Puebla, del 11 de mayo al 15 de junio, dejaron de emitirse 376 mil toneladas de contaminantes, señaló Beatriz Manrique Guevara, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la funcionaria destacó que, paralelamente a la estrategia del gobierno de Puebla para disminuir la movilidad social y la transmisión de Covid-19, dicha medida redujo emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y bióxido de azufre, entre otros, y mitigó daños a las personas con enfermedades respiratorias.

Al presentar un balance del programa, sostuvo que en mayo la baja de emisiones registrada fue del 34 por ciento y del 38 por ciento en la primera quincena de junio, lo que “deja ver que de forma meditada y voluntaria podemos modificar hábitos y reflejarlo en beneficio social”.

Indicó que las mediciones fueron hechas en la estaciones de monitoreo de la Secretaría y los índices pueden ser consultados en su página oficial.

Llamó a “no desbocar el entusiasmo” en el regreso de la “nueva normalidad”. Además, planteó que, “si fuimos capaces de reducir los contaminantes, también podemos asumir una nueva conducto voluntaria y seguir aportando soluciones al medio ambiente”.