Gobierno no usará el CRIT Cholula para atender pandemia de Covid-19

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado descartó usar las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), ubicado en San Andrés Cholula, para acciones relaciones con la pandemia del Covid-19, luego de que se detectó que “no hay forma de utilizarlo”.

Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien sostuvo que este inmueble no sería para hospitalización de pacientes infectados con el virus, sino para otras cuestiones en materia de salud.

Sin embargo, señaló que al ver que no las usarían se le dijo a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que analizará si podía utilizarlas, aunque al parecer tampoco lo hicieron.

“Nunca dijimos que íbamos a tener hospitalizados en el CRIT, se puso a disposición del gobierno del estado sus instalaciones para poder realizar algunas funciones relacionadas con la pandemia. Nosotros dijimos que no tenía forma de usarse y le dijimos al IMSS que lo hiciera, pero tampoco las usaron”, reiteró el mandatario poblano.

Esto luego de que el gobierno de México firmó un acuerdo con la Fundación Teletón en el que se acordó reconvertir los CRIT en hospitales de atención a casos Covid-19, y en el caso del de Puebla se brindaría atención temprana a pacientes con síntomas leves.

En abril pasado Barbosa Huerta afirmó que sí harían uso de este inmueble, por lo que la Secretaría de Salud se pondría en contacto con el encargado para ver de qué manera se podría disponer de dicha infraestructura, toda vez que igual se habilitaría una línea telefónica para brindar apoyo psicológico.