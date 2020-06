Entre protestas, llega Villarruel al INAH de Puebla en lugar de Guzmán

Your browser does not support the video tag.

El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, nombró al arquitecto Manuel Villarruel Vázquez como nuevo delegado en Puebla, en sustitución de Ambrosio Guzmán Álvarez, a quien un grupo de investigadores respaldaron, manifestando su inconformidad por su salida.

Este martes, en medio de la ceremonia realizada a puerta cerrada, trabajadores llegaron al auditorio del Museo Regional de Antropología en el estado para hacer visible su descontento por sacar a Guzmán Álvarez, además de que exigieron “no más imposiciones”.

Ahí, Guzmán Álvarez, quien llegó al puesto en enero de 2019, sostuvo que Prieto Hernández le solicitó su renuncia por denunciar corrupción en el proyecto de reconstrucción por los sismos de 2017.

En respuesta, el director general le reprochó hacer pública su queja, aseverando que para ello hay mecanismos, aunque resaltó que la acusación será investigada.

Acto seguido, ratificó la llegada de Villarruel Vázquez, quien se comprometió a reforzar los esfuerzos institucionales referentes a la restauración, rehabilitación, readecuación y conservación de los monumentos históricos y bienes muebles afectados por los sismos de hace tres años.

El nuevo delegado es maestro en Restauración de Sitios y Monumentos; tiene más de 25 años de experiencia y una trayectoria en la cual se ha especializado en conservación del patrimonio cultural edificado y en programas de investigación para la Unesco.