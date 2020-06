Edil de Almecatla acusa en CDH a alcaldesa de Cuautlancingo por homofobia

Your browser does not support the video tag.

El edil auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Guillermo Mendoza Valencia, señaló que presentó una queja en la CDH de Puebla contra la alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, por discriminación y homofobia, así como de “perseguirlo políticamente”.

En rueda de prensa, en el zócalo de la capital poblana, acompañado del Observatorio Ciudadano Laboral comentó que la querella fue interpuesta el pasado 12 de junio argumentando que la presidente municipal está fomentando un discurso violento contra él y de forma despectiva.

Indicó que, con el expediente 2363/2020, la queja entró en trámite y fue turnado al visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Edgar Acosta Morales, al considerar que lo señalado por el promoverte podría constituir una violencia al derecho humano al trabajo.

Aunado a esto, sostuvo que Daniel Hernández en reiteradas ocasiones se ha dirigido hacia él con burla y ofensas por su preferencia sexual, e incluso consideró que esto haya sido un motivo para que “haya solapado” la toma de la presidencia auxiliar para no dejar que siga siendo autoridad subalterna.

Pedirán a Congreso que la sancione

“En una declaración que dio, dijo (la alcaldesa) que no sabía si llamarme presidente o presidenta, en forma despectiva y poniendo en duda mis actos de gobierno por mi preferencia sexual, argumentando en diferentes ocasiones que solo tengo trabajando conmigo a jovencitos, ofendiendo con esto en la misma medida”, pronunció.

Aseveró que la presidenta municipal ha asumido una postura intolerante, con autoritarismo y prepotencia en el municipio, además de que no ha atendido las demandas que se tiene en la demarcación a pesar de ser la más grande y de la que más impuestos se pagan.

Mendoza Valencia comentó que también emprenderá otras acciones, como solicitar al Congreso local que realice una auditoría al ayuntamiento de Cuatlancingo y, sanción por los actos de homofobia y discriminación por parte la alcaldesa; pedir que sea expulsada del Partido Encuentro Social (PES) por estas conductas fuera de orden, además de una campaña de información para dar a conocer las irregularidades y omisiones de su gestión.

Tras esto, este medio buscó una postura de la alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández a través del área de comunicación del ayuntamiento, misma que informó que por el momento no dará declaraciones para no entrar en confrontación y en su caso analizará si después emite un pronunciamiento.