A petición del gobernador Miguel Barbosa Huerta, los restauranteros esperarán cuatro días para reabrir, luego de que el lunes pasado fueran obligados a cerrar por el ayuntamiento a pesar de tener permisos y por un acuerdo con la Secretaría de Economía.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), con 400 socios, Olga Méndez Juárez, lamentó que no hayan podido abrir los negocios autorizados, por una falta de coordinación entre autoridades estatales y municipales sobre las disposiciones para la reactivación económica.

Recalcó que los 70 restauranteros abrieron porque tenían permiso al cumplir con los requerimientos de tener terrazas y espacios al aire libre para garantizar la sana distancia.

Indicó que la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, le hizo saber la sugerencia de Barbosa Huerta sobre no romper el confinamiento, al menos cuatro días más y luego ver de retomar la atención a clientes en los establecimientos.

Y es que el lunes cuando se disponían los restaurantes a sacar mesas y sillas en el Centro Histórico, personal de protección civil municipal llegó para exhortarlos a retirarlas y solo ofrecer servicio para llevar, porque no había terminado el decreto.

Méndez Juárez insistió que falta comunicacion entre las autoridades de ambos gobiernos, porque sino se ponen de acuerdo solo perjudican al empresario del sector que tienen la urgencia de abrir por la crisis económica que está llevando a 50 a no volver a funcionar y a otros a la “agonía”.