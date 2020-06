Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó el protocolo con recomendaciones a iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas para su reapertura gradual, ordenada y cauta, el cual incluye un semáforo de riesgo con acciones que corresponde a cada fase de la alerta por Covid-19.

A través de su Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, indicó que este plan se basa en el de la “nueva normalidad”, derivado del documento presentado en el mes de mayo por la Secretaría de Salud.

Las actividades de los grupos religiosos, que son llevadas a cabo en espacios públicos cerrado, podrán reiniciarse de manera reducida de acuerdo con la siguiente clasificación:

La Segob resaltó que la aplicación del protocolo dependerá de que la Secretaría de Salud determine que es posible realizar de nueva cuenta reuniones para culto religioso. Para ello, pidió considerar lo siguiente:

La autoridad responsable de cualquier determinación de reapertura o reinicio de actividades es la autoridad federal a través de la Secretaría de Salud.

o reinicio de actividades es la autoridad federal a través de la Secretaría de Salud. Las actividades de culto religioso podrán ser reanudadas en fechas distintas, lo que dependerá de la evolución de la epidemia por Covid-19 en México, por lo cual, la fecha podrá variar entre entidades federativas y municipios.

podrán ser reanudadas en fechas distintas, lo que dependerá de la evolución de la epidemia por Covid-19 en México, por lo cual, la fecha podrá variar entre entidades federativas y municipios. Es una responsabilidad compartida de la federación, los estados y municipios la implementación de dicha estrategia, de acuerdo a las características particulares de cada uno de ellos.

compartida de la federación, los estados y municipios la implementación de dicha estrategia, de acuerdo a las características particulares de cada uno de ellos. Dichos grupos deberán estar pendientes de la información que emitan tanto la autoridad federal, como la de cada estado y municipio

Para consultar el protocolo completo dirigido a iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas, sus representantes y el público en general lo podrán consultar en este enlace.