En menos de un mes, la tasa de mortalidad por Covid-19 en México pasó de 0.78 a 13.9 decesos por cada 100 mil habitantes, esta se ubicó como la vigésima quinta mayor proporción global, Europa registró las mayores tasas en los países de San Marino, Bélgica, Andorra, Reino Unido y España.

Lo anterior de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Universidad Johns Hopkins, que precisaron que al 15 de junio, México acumulaba 17 mil 580 fallecidos por este virus.

En Europa, se ubicaron los países con mayores tasas de mortalidad por cada 100 mil ciudadanos, pues la lista la encabezan San Marino con 124.3 muertes por cada 100 mil habitantes, Bélgica con 84.52, Andorra con 67.52, Reino Unido con 63.15 y España con 55.99.

Desde que inició la pandemia y hasta la fecha, los países que más muertos registran son Estados Unidos (116 mil 341), Brasil (43 mil 959), Reino Unido (41 mil 969), Italia (34 mil 405), Francia (43 mil 95), España (27 mil 136), México (17 mil 580), India (9 mil 900), Bélgica (9 mil 663) e Irán (9 mil 65).

150 mil confirmados y 112 mil recuperados

Según los datos de la OMS y la Universidad Johns Hopkins, al 15 de junio, México acumuló 150 mil 264 casos confirmados de Covid-19, de los que 112 mil 292 son pacientes ya recuperados.

Cabe mencionar que al 20 de mayo, de acuerdo con datos de la OMS la tasa de mortalidad por Coronavirus en territorio mexicano era de 0.78 fallecidos por cada 100 mil habitantes con una población de 126.5 millones.

En el mundo, el Covid-19 ha infectado a más de ocho millones de personas, mientras que la cifra global de decesos supera los 437 mil y la de los recuperados, los 3.8 millones de personas.