Industricidio neoliberal // República maquiladora

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que México transitó del sueño industrializador a la cruel realidad de transformarse en una república maquiladora y las consecuencias están a la vista, gracias a los seis gobiernos neoliberales: la dependencia foránea alcanza tal nivel, que si nuestro país quiere exportar no tiene más remedio que importar masivamente para poder terminar los productos industriales que colocará en el mercado externo.

He ahí el resultado del industricidio nacional perpetrado por esos seis gobiernos neoliberales, con la apertura indiscriminada, la creciente dependencia externa –fundamentalmente de Estados Unidos–, la muerte acelerada de la industria mexicana y la maquilización de la economía nacional, siempre bajo el concepto –nefasto a todas luces– de que la mejor política industrial es aquella que no existe y en el entendido –según ellos– de que el sacrosanto mercado todo lo resuelve, todo lo corrige, todo lo remedia.

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– advierte que la realidad se ha impuesto: México observa la consecuencia de no contar con una política industrial y un programa contracíclico integral para enfrentar una recesión que comenzó hace más de un año y se exacerbó por la aparición del Covid-19.

El colapso de la actividad industrial (-29.6 por ciento) registrado en abril pasado representó no sólo el retroceso consecutivo número 19 del sector fabril, sino que constituye la mayor caída registrada desde que se tiene información mensual (1993), o, con base en información trimestral disponible, no hay otra cifra comparable desde 1980.

Como resultado, en el sector industrial es evidente que México enfrenta la mayor recesión desde 1932, pues se acumulan 19 meses de caídas consecutivas (a partir de octubre de 2018). El promedio de los primeros cuatro meses de 2020 es de -9.9 por ciento y el promedio del sexenio de -3.7. Al interior del sector industrial, los resultados de sus principales componentes permiten entender la razón de su baja. En abril: minería, -3.6 por ciento; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, -3.5; construcción, -38.4, e industrias manufactureras, -35.5.

AMLO responde a panistas

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente de la República no dejó pasar el mensaje de los gobernadores panistas: “Decirles que yo no me voy a dejar, no voy a permitir que se menosprecie, ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto…”

Los mañaneros señalamientos tuvieron como destinatarios a los gobernadores panistas que el domingo se reunieron en Dolores Hidalgo (cuna de la Independencia nacional) para emitir un pronunciamiento igualmente bélico: no solo se sumaron oficialmente a la exigencia de redefinir el pacto fiscal federal (como lo habían hecho semanas atrás otros gobernadores, entre ellos algunos panistas, además de priistas, un perredista y un emecista en Parras de la Fuente, Coahuila, cuna de Francisco I. Madero) sino que hablaron de “asechanzas” a la democracia y las instituciones y se dijeron en pie de lucha contra un intento de urdir el “regreso a una suerte de república monárquica”.

El aceramiento discursivo tiene como referencia la develación del presunto plan complotista bautizado como BOA (Bloque Opositor Amplio) del cual se ha pasado a las palabras guerreras más agudas hasta ahora. De visita en Veracruz, el lánguido gobernador de esta entidad, Cuitláhuac García, cobró fuerza para lanzarse contra los gobernadores panistas a los que en primer lance llamó “golpistas”, aunque luego corrigió para que la etiqueta quedara en “separatistas”. Luego, el propio López Obrador le bajó de grado a la etiquetación ignominiosa: “no son separatistas, porque no planean desprenderse de la República, pero llamando a las cosas por su nombre, diría que es politiquero”.

En otro tema (aunque en su alocución veracruzana el mismo AMLO se había referido a “lo que sucedió recientemente, de que un gobernador acusa al gobierno federal que desde la Presidencia, desde los sótanos del poder, está alentando a grupos opositores en ese estado”): Sorprende la contundencia de la coincidencia. A unas horas de que centenares de habitantes del municipio de Chapala, y sus alrededores, se habían armado de valor cívico para protestar públicamente por la constante desaparición de personas en esa región, y casi a la misma hora en que esa manifestación se había trasladado a las puertas de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, la Fiscalía General del Estado anunció que las personas motivo de las protestas habían “aparecido” vivas y en buen estado de salud en una finca de la propia Chapala.

El secuestro de Griselda y Adán, dos artistas plásticos, fue “la gota que derramó el vaso”, según consideró el reportero de ese municipio jalisciense (https://bit.ly/3hu0fQR ), Manuel Jacobo. Dicho caso se sumó a denuncias de desapariciones de un mes atrás y detonó una expresión de enojo ciudadano que al ser trasladada a Guadalajara, capital del estado, se encaminaba a tener una mayor difusión.

Operador de Montiel trabaja ahora con la 4T

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que Alejandro del Valle, empresario que trabaja ahora muy cerca de Gabriel García, el coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T y que junto con el banquero salinista Carlos Cabal Peniche se encargará de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales de López Obrador en toda la República, tiene toda la experiencia en el manejo electoral de los apoyos sociales: fue operador directo del exgobernador Arturo Montiel en el Estado de México y de la mano del polémico exdirigente del PRI, Isidro Pastor, ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call center Telmark-Contac Line, un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programas sociales de aquella época para que votaran por el PRI.

Del Valle Vega fue contratado en 2003 para las elecciones intermedias de aquel año en el Edomex por Isidro Pastor, quien lo recomendó directamente con Montiel porque tenía un método preciso, difícil de detectar y tecnológicamente desarrollado para convertir en votantes del partido oficial a todo aquel que recibiera un apoyo del Gobierno. A través de su empresa desarrolló un sistema que georreferenciaba e identificaba con precisión a todos los beneficiarios de programas del Gobierno y, una vez ubicados con base en el padrón electoral, eran credencializados y afiliados al PRI para llevarlos a votar el día de las elecciones, sin tener que utilizar los padrones sociales. Con ese sistema, Montiel y el priismo arrasaron en aquellas elecciones de 2003 y también operaron el triunfo de Enrique Peña Nieto como Gobernador en 2005.

Hoy ese mismo empresario, que se volvió millonario vendiéndole su modelo sofisticado y tecnológico de coptación del voto al Grupo Atlacomulco del PRI y que, según fuentes del Gobierno de Arturo Montiel, cobró en aquella época hasta 6 millones de dólares por sus servicios y software para el uso electoral de los programas sociales, trabaja muy de cerca con el operador de todos los programas sociales de la 4T, y uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, Gabriel García Hernández. De hecho, el propio Alejandro del Valle Vega se autonombra “operador de la 4T” y presume y hace alarde de su cercanía y servicios al Gobierno lopezobradorista, al que le vendió un contrato con la empresa coreana para la compra de 8 mil cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar para dispersar los pagos de apoyos sociales.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Confrontamiento inoportuno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los gobernadores del PAN de hacer politiquería en medio de la pandemia y de cara a las elecciones intermedias del año próximo. Luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se refirió a los mandatarios albiazules como “golpistas y separatistas” por alertar que en el país se avecina una crisis económica grave que pudiera derivar en crisis humanitaria y en ingobernabilidad, el primer mandatario del país rechazó que el diagnóstico de los mandatarios sea correcto. Señaló que “no pasa nada”, pues se trata sólo de propaganda de los gobernadores, a quienes, por cierto, les recordó que carecen de facultades constitucionales para legislar en materia de recaudación de impuestos. O sea: estense quietos.

2. Avispero. El PRD presentó una queja ante el INE en materia de financiamiento de los partidos políticos, en contra de Morena, por hacer mal uso de los recursos públicos que se le otorgaron para gastos ordinarios. La dirigencia perredista señala que, a pocos días de dejar la dirigencia nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky ordenó a la Secretaría de Finanzas de su partido que se pagaran 395 millones de pesos a dos empresas por contratos de obras de remodelación y mantenimiento de inmuebles que nunca se llevaron a cabo, lo que significa un gasto sin objeto partidario y mala utilización de los recursos públicos. Ya levantaron la sospecha, sin presentar pruebas. Dentro de Morena lo que menos hay es tranquilidad.

3. Réplica. “Coahuila se ocupa de sus ciudadanos”, sostuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien añadió que el estado ha invertido 800 millones de pesos en equipo médico, infraestructura y todo lo necesario para hacer frente a la pandemia. Ofreció una rueda de prensa en Torreón para aclarar el contexto estatal frente a la pandemia por el covid-19 y responder al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, ante las diferencias de cifras respecto al coronavirus en la entidad. Riquelme Solís manifestó que la diferencia de números entre la Federación y el gobierno estatal se debe a una mayor carga laboral en cuanto a la toma de muestras. Negó que se trate de ocultar la realidad en lo referente a contagios, hospitalizados y decesos en Coahuila. Un poco de calma y a enfocarse a lo que realmente importa: salvar vidas.

