Your browser does not support the video tag.

Pese al cierre del Censo de Bienestar, realizado durante 2019, poblanos se quejan de que esta acción falló en su tarea de actualizar los padrones de beneficiarios existentes, por lo cual no fueron incluidos y quedaron sin acceder a programas como pensiones, becas, tandas y créditos a la palabra.

Aunado a ello, señalan que en la delegación de la Secretaría de Bienestar de Puebla, ubicada en la colonia Huexotitla, las recepcionistas les dicen que los trámites son por internet, no les resuelven sus dudas, les indican que deben esperar hasta ocho meses e incluso los hacen regresar varias veces sin atender a su condición de discapacidad.

También reportan que la Línea del Bienestar, 800 63 94 264, habilitada para informar sobre créditos a taxistas, meseros y camaristas, no da la atención ni orientación prometida por la dependencia federal, pues llaman hasta cuatro veces sin obtener respuesta.

Así lo documentó Ángulo 7 a través de un sondeo realizado a 21 personas de diferentes colonias de la capital y su periferia, de las cuales el 52 por ciento señaló no haber recibido la visita de los llamados «servidores de la nación», mientras que el 48 por ciento restante dijo que sí fue visitado y recibió algún programa de la Secretaría de Bienestar federal, como el de las Personas Adultas, Personas Discapacitadas, Tandas para el Bienestar o el de Madres Trabajadoras, derivado de esa visita.

Unos de los casos recogidos es el de “Mario”, quien tiene una refaccionaria en la calle Morelos de la colonia Leobardo Coca, y refirió que no ha podido acceder al Crédito a la Palabra de 25 mil pesos porque en su domicilio no realizaron el censo el año pasado.

Por su parte, “Angélica”, madre de una joven de 18 años con parálisis cerebral, quien vive en la calle 3 de Octubre de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, relató que no pasaron a realizar el censo a su domicilio, por lo que desde abril de 2019 acuden a la delegación de Bienestar a intentar que su hija sea censada para obtener su pensión, sin obtener respuesta.

Respecto a la atención en las oficinas de dicha dependencia, varios ciudadanos coincidieron en que el personal no está capacitado, pues notan poca coordinación en sus procedimientos internos, pues incluso llegan a decir que no ser darán apoyos por falta de recursos.

Inegi debe realizar nuevo censo: expertos

Al respecto, especialistas consultados por Ángulo 7 coincidieron en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe hacer un nuevo estudio por las fallas metodológicas y no visitar todas las colonias como parte del censo de Bienestar.

En entrevista, Mara Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura de Economía y Finanzas de Ibero Puebla, expuso que el instituto debió ser considerado desde un inicio, por ser un órgano enfocado en la estadística y desarrollar estudios para el impacto de políticas sociales.

Respecto a que no se hizo en todas las colonias y se repitieron padrones ya existentes observó que este tipo de estudios deben realizarse con “mucho cuidado”, ya que, al estar a cargo de una dependencia de gobierno, situaciones de “amiguismo” pueden impedir contratar a gente especializada, así como una realización rigurosa.