Arturo Valera, médico del Issstep, venció el Covid-19 a sus 63 años

A sus 63 años, José Arturo Varela López, médico de terapia intensiva del Issstep, es uno de los poblanos que ha logrado recuperarse de Covid-19, tras haber atendido uno de los primeros pacientes registrados en la entidad.

En entrevista con este medio, relató que todo inició el 26 de marzo, cuando una de las primeras personas contagiadas en el estado, arribó al hospital con síntomas de fiebre, ante lo que consideraron que podría tener influenza debido a que, por esas fechas, los casos de Covid-19 eran importados, es decir, lo tenían quienes viajaron a otro país o tenido contacto con algún extranjero.

El galeno mencionó que, al realizarle tomografías, identificó lesiones similares a las causadas por el virus, por lo que le hicieron al paciente estudios de influenza y Covid-19, dando como positivo en esta última el 28 de marzo.

En consecuencia, Valera López señaló que fue el encargado de realizarle la entubación mecánica, pues los otros trabajadores tenían miedo, además de que no se establecían los protocolos de protección a seguir.

Indicó que, el 6 de abril, comenzó a experimentar “mucho dolor de cuerpo”, aunado a malestares de cabeza, catarro y abscesos de tos, por lo que inmediatamente se aisló en su domicilio, dando como positivo el día 8.

Resaltó que el paciente estuvo hospitalizado durante 19 días, hasta dar negativo y presentar “buenas condiciones”, por lo que hasta el momento sigue acudiendo hospital para realizarse controles médicos.

Estuvo en aislamiento durante 21 días

En su caso, precisó, se aisló en su habitación durante 21 días, en los cuales presentó los síntomas ya mencionados, así como una fiebre que no rebasó los 38 grados; subrayó que durante ese periodo, su familia separó su ropa y fue alimentado con recipientes desechables.

Fue el 26 de abril cuando nuevamente se realizó el examen, dando como negativo, por lo que decidió regresar a trabajar, por vocación, el 1 de mayo; esto, pese a que podía ausentarse debido a que el decreto federal estipula que los trabajadores mayores de 60 años deben permanecer en casa.

Al reflexionar sobre la situación, reconoció que no tuvo demasiado miedo, ya que para entonces no había calculado la dimensión del conflicto, mientras que se consideró afortunado de no sufrir mayores complicaciones.

“Uno se asusta cuando se da cuenta de que no a todos les va bien. Yo puedo considerar que tuve una variedad muy liviana de la enfermedad y, que realmente no requerí ni oxígeno”, comentó.

Esto, pues hizo hincapié en que otros compañeros del sector salud, como médicos, enfermeras, personal de intendencia y camilleros, han perecido por la enfermedad.

Cubrebocas reduce en un 70% probabilidad de contagio

Aseveró que sus compañeros, en lugar de manifestar algún temor de contagio, lo felicitaron por haberse recuperado; sobre ello, el doctor precisó que solo estuvieron enterados sus colegas del área quirúrgica.

Por su experiencia, Valera López resaltó la importancia de usar cubrebocas y seguir al pie de la letra las medidas de prevención, ya que son “el único mecanismo que tenemos actualmente de protección”.

Por ello, cabe resaltar que, de acuerdo con información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep), una persona que utiliza cubrebocas está resguardada en 70 por ciento ante algún posible contagio, mientras que su uso en los portadores del virus, mantiene en 5 por ciento la posibilidad de contagio.

Es importante señalar que hasta este martes, Puebla sumó 153 nuevos casos de Covid-19, llegando a un total de 5 mil 571 contagios acumulados, ya que en las últimas 28 horas los casos se han mantenido un promedio de 150 por día.