Your browser does not support the video tag.

El anteproyecto de la Ley General de Educación Superior está alineada a los principios del Acuerdo Educativo Nacional, y es resultado de un amplio trabajo de consulta democrática, aseguró el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Durante su participación en la reunión virtual de la sesión ordinaria 2.2020 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Moctezuma Barragán señaló que dicho proyecto se elaboró con base en seis principios fundamentales.

Estos principios son el reconocer a la Educación Superior como un derecho humano, un bien público social y un servicio público otorgado por el Estado; garantizar la obligatoriedad y gratuidad de ese nivel educativo; refrendar la autonomía universitaria como pilar del desarrollo de la Educación Superior; atender las propuestas y planteamientos de los actores clave, como las instituciones, autoridades, estudiantes, personal docente, especialistas y los sectores productivos, recogidas en un amplio proceso de consulta.

Comentó que el anteproyecto de ley, en caso de ser aprobada, proporciona un marco normativo para los programas nacionales y estatales de dicho sector.

Además, afirmó que la pandemia por el Covid-19 reforzó la necesidad de que las instituciones de Educación Superior se vinculen cada vez más con la solución de problemas y necesidades de la educación, la economía y la realidad nacional.

“Durante los meses pasados la situación de emergencia ha acelerado el proceso de vinculación con la salud pública. Es fundamental que nuestras universidades e instituciones de Educación Superior asuman, de manera permanente, su responsabilidad social y generen recursos propios al estar vinculados con nuestra plataforma productiva y con nuestra base poblacional”, subrayó.