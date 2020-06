AMLO descarta posible fraude electoral en 2021; habrá vigilancia

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de un fraude electoral en los próximos comicios de 2021, aunque dijo que se vigilará a los funcionarios federales y a los gobernadores para garantizar elecciones “limpias y libres”.

Lo anterior, durante la conferencia matutina de este martes, desde Tlaxcala, donde señaló que, en el pasado, los fraudes en los comicios fueron ordenados por los gobiernos en turno, y afirmó que su administración no permitiría alguno.

“No creo que suceda, porque antes los fraudes se promovían desde el poder y ahora tenemos el compromiso, por convicción y porque venimos de luchar en contra de los fraudes, padecimos los fraudes, nos robaron la Presidencia de la República”, declaró.

En este sentido, aseguró que no consentirá la participación de funcionarios públicos del orden federal en los procesos electorales, a la vez que confió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) vigilará a los mandatarios estatales.

“Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres”, dijo López Obrador.

En este sentido, recordó que los delitos de fraude electoral son considerados como graves, por lo que advirtió que si se demuestra que un funcionario utiliza dinero público para campañas será castigado.

Lo anterior respondió ante la pregunta de la prensa sobre si podía citar al Instituto Nacional Electoral (INE) para que hablara del tema, a lo que respondió que no, por tratarse de un organismo autónomo, al igual que la Fepade.