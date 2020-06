Acusan carpetazo en asesinato de joven asaltado en Los Héroes

Your browser does not support the video tag.

Familiares y amigos de Alejandro Hiram, adolescente asesinado durante un asalto en la colonia Los Héroes de Puebla, exigieron justicia para el joven, pues a más de un mes del caso, los ministeriales a cargo quieren darle carpetazo sin capturar a los culpables.

Frente a la fuente de San Miguel del zócalo de Puebla, alrededor de 10 personas se manifestaron con pancartas que clamaban justicia para Alejandro, quien tenía como meta estudiar Medicina, comentó su hermana.

Recordó que, el 9 de mayo, su hermano se dirigía a su casa para una comida por el Día de las Madres, pero no llegó, en cambio, vecinos le avisaron que Alejandro estaba tirado en un callejón, sin que le dieran auxilio.

Aunque llamaron a una ambulancia, esta ni siquiera llegó pasada la hora y media, por lo que lo trasladaron al Issste, donde les dijeron que tenía dos impactos de bala que recibió tras ser despojado de su celular y sus audífonos, que era con lo que siempre cargaba.

Resaltó que, pese a que el fraccionamiento cercano Lomas del Pedregal, tiene cámaras en las que se podría conocer mejor qué paso, no se las quisieron proporcionar, ni a ellos ni a los ministeriales, quienes argumentaron que sin pruebas no podían hacer más, por lo que el caso se iba a cerrar.

“No investigaron, yo fui al lugar de los hechos, donde encontré un casquillo, a medio metro de donde quedó el cuerpo; se lo di a las autoridades y dijeron que era una muerte más e iban a dar carpetazo”, comentó.