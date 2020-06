Your browser does not support the video tag.

*Historiador y dirigente de artesanos sostienen que nació en San Pablo del Monte

Ahora, en el caos de la pandemia de coronavirus, solamente faltaba una declaración como la de un historiador tlaxcalteca, en el sentido de que debe ponerse a debate donde fue creada la loza de talavera, ¿en Puebla o en Tlaxcala?

La elaboración de productos de talavera es actualmente una de las actividades más complejas que el hombre realiza, específicamente en la zona centro de Puebla y sur de Tlaxcala, pero aún es un dilema definir dónde fue creada primero, si Puebla o Tlaxcala, sostiene el historiador de San Pablo del Monte, Hugo Ramos Rodríguez.

Muchas personas adjudican a Puebla como la zona donde llega este producto, ya que la talavera es el resultado del envío de alfareros desde España para fabricar la famosa Talavera de la Reina, quienes una vez llegados a México, establecen una locería en el actual centro histórico de la ciudad de Puebla, asegura el historiador.

Argumenta que existe una investigación arqueológica por parte de Maricarmen Serra Puche, quien realizó una exploración durante 20 años en la zona de Cacaxtla-Xochitecatl.

Las excavaciones y estudios dieron como resultado la localización de un taller de cerámica con utensilios elaborados en el año 600 después de Cristo. Esto indica que en realidad hay más antigüedad en la cerámica y talavera en Tlaxcala que en Puebla, lo que puede ser un aporte para solicitar un certificado de origen, precisa.

El historiador Ramos Rodríguez sostiene que ello es un tema de debate y al igual que los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala, se puede sumar donde fue elaborado primero la talavera, si en Puebla o en la ciudad más antigua del país nunca colonizada por españoles y donde actualmente es San Pablo del Monte.

Argumenta que desde hace más de 16 años Puebla perdió la exclusiva en el uso de la denominación de origen. Desde 2003 culminó una aparente pugna entre ambos estados por determinar el origen de la elaboración de esa mayólica, cuando la denominación ampara también a la cerámica que se fabrica por tradición en la región que comprende al municipio de San Pablo del Monte y no solamente a Atlixco, Puebla Capital, Cholula y Tecali de Herrera, del estado Puebla.

El 17 de marzo de 1995, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada la resolución mediante la cual se otorgó protección a la Denominación de Origen Talavera de Puebla, pero el 11 de septiembre de 1997 se publicó la Modificación a la Declaración General de Protección, para quedar simplemente como Talavera.

Surgió en Tlaxcala, dice artesano

Por su parte, el representante de la Unión de Artesanos de Talavera en San Pablo del Monte, Ismael Aurelio Alcantarilla, asegura que este producto tiene como origen el estado de Tlaxcala en la época de la llegada de los españoles, durante la colonización.

Recuerda que en 1560 en Tlaxcala el soldado Alonso de Ojeda halló en su aposento unas vasijas grandes de barro, más de 80 platos, escudillas y losa bien labrada como si se hiciera en talavera.

Añade que en esa época, Nicolás Martín de Alba, un notable artífice junto con Nicolás de la Cueva, nacidos en Tlaxcala, se trasladaron a Puebla para enseñar esta labor. Ellos son tlaxcaltecas, pero reconocidos como poblanos, finaliza.

Todo se inició a fines del año pasado, el 2019. Las anteriores declaraciones se publicaron el diario El Sol de Tlaxcala el Sábado 14 de diciembre de 2019 en una nota firmada por Karla Muñetón.

En futuras entregas, señalaremos algunos puntos de vista de investigadores y artesanos poblanos.

En fin, como escribió José Recek Saade (Puebla, 1923-1970), en su Corrido a Puebla:

Yo tengo en un azulejo

de talavera poblana,

el retrato de mi madre,

de mi novia y de mi hermana.

De azul y blanco vestido

azulejo de pañuelo,

lo blanco mis ilusiones

y lo azul, Puebla, tu cielo.

