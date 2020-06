Your browser does not support the video tag.

Tras poco más de un mes activo, el programa “Hoy no circula” en Puebla llegó a su fin con el decreto de abrogación emitido este lunes por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el cual entrará en vigor mañana, martes, pues señaló que las condiciones del estado “lo requieren”.

En la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado, el mandatario publicó el decreto, el cual abroga el pasado 8 de mayo, que activó por primera vez restricciones a la movilidad vehicular en todo el estado como medida temporal de emergencia para “reducir” los contagios del nuevo coronavirus.

“Se abroga el Decreto del Ejecutivo del Estado, que se establece la medida temporal Hoy No Circula, para la reducción de la movilidad de las personas, mediante la restricción de la circulación o tránsito vehicular, con el objeto de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (Covid-19), entre la población en el Territorio del Estado de Puebla, como acciones de prevención y de combate de los daños a la salud”, expone el artículo único.

En los artículos transitorios, el tercero instruye que se notifique el decreto a los ayuntamientos del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, “para que de forma inmediata realicen las acciones conducentes en términos de la legislación y normatividad aplicable”.

El cuarto ordena a las secretarías de Seguridad Pública (SSP), la de Movilidad y Transporte (SMT) y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial que “se cancelen los operativos conjuntos con el personal de la Secretaría de Salud”

Finalmente, el quinto indica que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán realizar las acciones correspondientes” e informar al gobernador sobre ellas.

Respecto a la argumentación para esta medida, el Ejecutivo sólo señala que las condiciones actuales del estado “requieren que la mencionada medida temporal quede sin efecto, por lo que resulta necesario emitir el diverso que abrogue la medida temporal Hoy no Circula”.

Asimismo, afirma que la medida “redujo la movilidad de las poblanas y poblanos, con lo que potencialmente se evitaron contagios y la propagación” del nuevo coronavirus.

Cabe mencionar que, según información de la SMT, durante las cinco semanas que duró el “Hoy No Circula” en Puebla, fueron remitidos al corralón 2 mil 510 vehículos por incumplirlo, sobre todo en la capital del estado, que concentró el 24 por ciento de los casos.