Your browser does not support the video tag.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó su convocatoria para ingresar a sus licenciaturas, en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, a través del Concurso de Selección Junio 2020, el cual inicia este 15 de junio con el con el registro den línea.

Desde este lunes hasta las 23:00 horas del 18 de junio de 2020, podrás registrarte como aspirante en la página Tu Sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Debes crear una cuenta con tu correo electrónico.

Los requisitos elementales son haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0 y obtener el puntaje mínimo que solicita la carrera a la que pretendes ingresar. Recuerda que tu ingreso también dependerá de la disponibilidad de lugares.

De acuerdo con el cronograma del proceso, está previsto aplicar el examen de admisión del 20 de julio al 2 de agosto, aunque las fechas estarán sujetas a las disposiciones de la Secretaría de Salud ante la pandemia de Coronavirus. Los resultados se darán a conocer el 3 de septiembre y posteriormente se te informará sobre la inscripción a través de Tu Sitio.

No olvides leer la convocatoria completa y el instructivo para conocer a detalle todos los requisitos que deberás cumplir.