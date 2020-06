Your browser does not support the video tag.

Durante este año, Puebla recibirá 11 millones 439 mil 152 pesos como parte del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para 37 municipios del estado, con lo que se ubica en el cuarto lugar con más recursos para 2020.

Esto, de acuerdo con las reglas de operación de dicho programa, emitidas por el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), y que representa un incremento del 134.6 por ciento respecto a lo que etiquetó el gobierno federal en 2019 cuando fueron 4 millones 875 mil 802 pesos.

Este recurso es destinado para fortalecer institucionalmente a mecanismos para el adelanto de las mujeres, para que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las entidades federativas y municipios, con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal.

También, para fortalecer las capacidades de los institutos de las mujeres municipales y estatales para generar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de ellas.

Según el documento, este monto se calculó con base en el porcentaje de población de mujeres en situación de pobreza en el estado respecto a las que hay a nivel nacional, así como en los indicadores para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, fortalecimiento institucional y de coordinación interinstitucional.

Se aplicará en 37 municipios del estado

Este presupuesto representa 4.4 por ciento del total que se otorgará este año para los 32 estados, que es de 261 millones 40 mil 673 pesos, mismo que está enfocado para acciones en 500 municipios del país.

Por arriba de Puebla con más recursos para este año están el Estado de México con 14 millones 999 mil 823 pesos; Oaxaca con 12 millones 136 mil 770 pesos y Veracruz con 11 millones 558 mil 299.

Para la entidad poblana se precisa que las acciones se llevarán a cabo en 37 municipios, mientras que en el Estado de México, para 47; en Oaxaca serán en 73 y en el caso de Veracruz, 40 demarcaciones.