Propone Coparmex tres “remedios solidarios” contra el desempleo

Ante la pandemia por el Covid-19, la Coparmex propuso al gobierno federal el programa “Remedios solidarios” para hacer frente al desempleo y que consta de tres propuestas equivalentes al 1 por ciento del PIB, es decir cerca de 204 mil millones de pesos.

Al presentar a la doctora “Remedios solidarios”, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió aplicar las medidas de rescate:

El primero es el salario solidario, menor o igual al que cuenta cada trabajador; está compuesto por las contribuciones del gobierno, empresas y trabajadores, con el fin de evitar despidos ocasionados por la caída de los ingresos que enfrentan las empresas por el Covid 19.

Con este esquema, el gobierno paga una parte del salario del trabajador formal, el patrón paga otra proporción y el trabajador acuerda recibir una proporción menor del mismo (los trabajadores que ganen entre uno y tres salarios mínimos seguirán recibiendo su salario de forma íntegra durante la contingencia).

Luego, el seguro solidario, para quienes han perdido su trabajo entre el 15 de marzo y 30 de septiembre por 3 mil 696 pesos por seis meses máximo y se retira si consigue empleo antes. Con esto se logra un ingreso mínimo vital para el trabajador y asegura que los trabajadores acaten restricciones sanitarias.

Se entregaría a entre 1.3 y 1.5 millones de trabajadores por seis meses lo que supone un gasto federal de 33 mil millones de pesos, equivalentes al 0.14 por ciento del PIB.

Bono solidario

En tanto, el bono solidario es un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses; consiste en una contribución del gobierno equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado por un periodo de tres meses.

La Coparmex destacó que implementar las medidas descritas tendría un costo aproximado de 204 mil millones de pesos (equivalente al 1 por ciento del PIB.); para financiarlas, propuso la adquisición razonable de deuda pública. “Contamos con un nivel de endeudamiento adecuado que lo permite en esta situación de emergencia”.

De no optar por la adquisición de deuda, apuntó el líder patronal, otra opción es la reorientación del gasto público en obras que no son esenciales en la situación actual como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.