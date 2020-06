Your browser does not support the video tag.

Al cierre de la primera quincena de junio, el acumulado de decesos por Covid-19 es de 17 mil 580 en todo el país, además que suman 150 mil 264 casos positivos de esta enfermedad respiratoria, de los cuales 20 mil 392 están activos, es decir, son la pandemia activa.

Lo anterior, de acuerdo con las cifras del informe diario sobre el avance del coronavirus, presentado este lunes en conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, por José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En el panorama nacional, la fase naranja del semáforo epidemiológico se mantiene en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Ello significa que sólo en esos estados la alerta por contagios bajó de máxima a alta, lo cual significa que están en condiciones de reactivar actividades económicas esenciales y reabrir espacios públicos con capacidad reducida.