Policías de Huejotzingo piden cesar a efectivo denunciado por acoso

Policías estatales del arco de seguridad de Huejotzingo que acusaron al mando Feliciano Pérez Espinoza de acoso laboral indicaron que el señalado sólo fue reemplazado por José Padilla Barrientos, a quien señalaron de conocer operaciones ilícitas de su predecesor.

Lo anterior, de acuerdo con elementos de la corporación que prefirieron el anonimato por temor a represalias, quienes señalaron que el ahora nuevo coordinador, Padilla Barrientos, tiene conocimiento de las actividades de Feliciano Pérez Espinoza en la prestación del servicio de protección, utilizando a efectivos de la corporación.

Puntualizaron que la empresa beneficiada del servicio es Hera Apparel, ubicada en la carretera a Huejotzingo, cercana a la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

Contaron que los uniformados eran obligados a dar seguridad en las instalaciones “sin poder moverse para tomar alimentos”, así como custodiar algunos vehículos particulares y camiones de dicha empresa.

Resalaron que Padilla Barrientos es hermano del director de Grupos Especiales, Jaime, a quienes señalaron de ser chiapanecos, ante lo cual, existe una molestia de parte de los policías poblanos por contratar a elementos foráneos, pues consideran que los cargos deben ser solo para los locales.

Piden a Iván Cruz intervenir

Por ello, exigieron la intervención de del Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Iván Cruz Ledezma, que investiguen tanto a Padilla Barrientos como a Pérez Espinoza, precisando sobre este último que se concrete su separación definitiva de la corporación.

Ángulo 7 pidió al área de Comunicación de la SSP información al respecto; no obstante, hasta el cierre de esta nota la dependencia no ha respondido.

Fue el pasado 9 de junio cuando los policías del arco de seguridad realizaron un paro que concluyó el mismo día, cuando exigieron la investigación y destitución de Pérez Espinoza por acoso laboral, sexual, y por prestar a los agentes para cuidar a la mencionada empresa.

Cabe destacar que las molestias por el arribo de personal foráneo fueron expresadas durante el paro que, también, efectuaron los uniformados de la región del Centro Histórico de la capital, donde exigieron su separación.