Your browser does not support the video tag.

Aunque el gobierno del estado comenzó a dar permiso para que restaurantes con terraza reactivaran el servicio, el ayuntamiento exhortó a los negocios a vender sólo para llevar argumentando que no se ha levantado el decreto que prohibe consumir en el local por el Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil (PC) municipal dio a conocer que se visitaron establecimientos del Centro Histórico de Puebla, en donde pidió al personal que la atención a los comensales únicamente sea en servicio para llevar.

La dependencia a cargo de Gustavo Ariza Salvatori hizo énfasis en que este esquema no cambiará hasta que se emita un decreto oficial por parte de las autoridades, “ya sea municipales o estatales”, pues el 29 de mayo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que las medidas para contener el Covid-19 se mantendrían hasta nuevo aviso, incluido el de no vender bebidas ni alimentos para consumir en locales.

Es necesario precisar que el viernes pasado la secretaria de Economía (SE), Olivia Salomón Vivaldo, dio a conocer el nuevo plan de reactivación económico derivado de la pandemia por el Covid-19, en el que el único cambio fue que el sector automotriz y de la construcción debían regresar hasta el 22 de junio.

Ante esto, recordó que los demás sectores, entre ellos el restaurantero, podían abrir de manera normal, pero sólo dando el servicio en terrazas y guardando la medida de sana distancia y con afluencia máxima del 30 por ciento.

El domingo pasado, en entrevista, con este medio, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, informó que de los 400 establecimientos que cuentan con terraza, sólo 70 te abrirían en Puebla y de estos, ocho en Centro Histórico.