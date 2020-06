Pensión para Bienestar llega a 17,792 personas con 100 años o más

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Bienestar registra que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llega a 8 millones 46 mil 782 derechohabientes, de los cuales 17 mil 792 tienen 100 o más años de edad, y busca que también cubra a quienes viven en centros de cuidado.

Así lo dieron a conocer María Luisa Albores y Ariadna Montiel, secretaria y subsecretaria de Bienestar, respectivamente, durante conferencia de prensa vespertina para dar a conocer los avances en programas a cargo de esta dependencia, y en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Actualmente reciben la pensión que otorga el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, 8 millones 46 mil 782 adultos mayores, de los cuales 4 millones 492 mil 176 son mujeres y 3 millones 554 mil 606 son hombres; 1 millón 946 mil 31 habitan en zonas urbanas mientras en urbanas 6 millones 100 mil 751.

La edad para recibir la pensión es a partir de los 68 años y se tiene registro de que en ese rango de edad hay 898 mil 105 adultos mayores. Para quienes habitan en comunidades indígenas, se incorporan a los 65 años y son 183 mil 95 los registrados.

Sin embargo, las edades que predominan de los adultos mayores que reciben la pensión son en primer lugar, quienes tienen entre 70 a 74 años, con un total de 2 millones 638 mil 770; en segundo lugar, los que tienen entre 75 a 79 años que son 1 millón 894 mil 132 y, en tercer lugar, los que tienen entre 80 y 84 años, con 1 millón 278 mil 788.

De los 17 mil 792 adultos mayores quienes tienen 100 o más años de edad, 11 mil 433 son mujeres y 6 mil 359 son hombres.

La funcionarias resaltaron que los adultos mayores deben recibir trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial; derecho a la salud, alimentación, familia, educación, trabajo digno y bien remunerado, así como asistencia social.

Asimismo, tienen derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad; a denunciar todo hecho acto u omisión que viole sus derechos; atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público, además de contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.

Plantean decálogo para cuidado de adultos mayores

Por ello, la Secretaría de Bienestar refrendó el compromiso de la importancia de atenderlos, protegerlos y darles las oportunidades que requieran para mejorar sus condiciones de vida, desarrollar plenamente su potencial y coadyuvar a que sigan integrados en la sociedad.

En ese sentido, se propuso un decálogo para el apoyo y cuidado de las y los adultos mayores para fomentar que tengan una vida feliz, plena y saludable:

Llámales por teléfono o videollamadas. Platica con ellos. Toma en cuenta sus consejos para las decisiones de la familia. Inclúyelos en las actividades familiares. Ubica a las personas adultas mayores que viven solas, consulta si necesitan apoyo. Apoya en la realización de sus compras y pagos. Conoce su condición de salud y sus tratamientos médicos. Cuida su alimentación. Apoya en su aseo y limpieza personal. Acondiciona el hogar para su libre movilidad. Da trato preferente en establecimientos.

Piden a centros de cuidado inscribirlos

Aunado a ello, se invitó a los Centros de Cuidado a que manden al correo electrónico atencioncentros@bienestar.gob.mx los siguientes datos: nombre del centro de cuidado, nombre del responsable, teléfono de contacto, domicilio y cantidad de personas.

Lo anterior, para garantizar que todos los adultos mayores que estén ahí, puedan estar incorporados a la pensión y hacer valer este derecho. También se puede llamar a la Línea de Bienestar, 800-639-42-64, para hacer esta gestión.