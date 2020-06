Your browser does not support the video tag.

Durante las cinco semanas que duró el programa “Hoy No Circula” en Puebla, fueron remitidos al corralón 2 mil 510 vehículos por circular los días que no tenían que hacerlo, sobre todo en la capital del estado, con 24 por ciento del total.

Esto, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), cuyos datos mostraron que, del 11 de mayo al 14 de junio, se realizaron 757 operativos en los 21 municipios donde se aplicó la medida.

En la semana del 11 al 17 de mayo, la dependencia estatal estableció 107 puntos de revisión, donde detuvo 668 vehículos, que representa el 26.6 por ciento del total; mientras que, para del 18 al 24 de mayo, se llevaron a cabo 160 operativos, remitiendo 539 unidades particulares, que significan 21.5 por ciento.

Del 25 al 31 del mismo mes, se implementaron 168 operativos que arrojaron la detención de 455 vehículos, es decir 18.1 por ciento del total y, 7 del 1 al 7 de junio, en 161 zonas de revisión, se remitieron al corralón 418 carros.

Mientras que, en la última semana del programa, del 7 al 14 de junio, se establecieron operativos en 161 puntos en los que hubo 430 automóviles detenidos.

Este lunes, cancelado el programa

En lo que respecta a municipios, la ciudad de Puebla fue donde más carros detenidos hubo con 600, que significa 24 por ciento; seguido de Huauchinango con 229, 9 por ciento; San Martín Texmelucan con 214, que equivale al 8.5 por ciento; Atlixco con 211, que es 8.4 por ciento; Ciudad Serdán con 199, el 8 por ciento; Teziutlán con 108, el 4.3 por ciento y Amozoc con 104, que es el 4 por ciento.

A la lista le siguen Huejotzingo con 103, que es el 4.1 por ciento; Tecamachalco con 102, que es el 4 por ciento; Tepeaca con 100, siendo el 3.9 por ciento; Tehuacán con 96, que es el 4 por ciento; Xicotepec de Juárez con 85, el 3.3 por ciento; Izúcar de Matamoros con 76, el 3 por ciento y Acatlán de Osorio con 74, siendo el 3 por ciento.

Después están San Pedro Cholula con 59, es decir 2.3 por ciento; Zacatlán de las Manzanas con 42, 1.6 por ciento; San Andrés Cholula con 36, 1.4 por ciento; Cuautlancingo con 29, 1.1 por ciento; Chignahuapan con 24, que es 0.9 por ciento; Coronango con 21, que es el 0.8 por ciento y Santa Clara Ocoyucan con cinco, que corresponde al 0.2 por ciento.

Cabe precisar que la revisión fue en conjunto entre la SMT, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de Vialidad Estatal, y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot); mismos que sólo se encargaban de enviar al corralón a los automóviles que incumplieran el decreto, pues no hubo multas, sino que se tenía que pagar el servicio de depósito.

Este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que este programa quedaba cancelado, pues ya cumplió su propósito de disminuir la movilidad vehicular, además de que ante el regreso de algunas actividades sería contraproducente mantenerlo.