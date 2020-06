FGE debe esclarecer pronto asesinato de madre e hija en Acajete

Your browser does not support the video tag.

Luego de que se diera a conocer que madre e hija fueron halladas sin vida en un automóvil calcinado en Acajete, el gobierno del estado condenó los hechos, mismos que calificó como actos “bestiales”, y se aseguró que se hizo hincapié a la Fiscalía en esclarecerlo lo más pronto posible.

Durante su rueda de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que el hecho violento ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), “misma que se encargará de aclarar el crimen”.

Y es que este lunes, se hizo público en medios, después de que desde el domingo circulara la versión en redes sociales, que Gardenia y su hija Dulce, de 26 y 11 años respectivamente, fueron encontradas sin vida al interior de su automóvil que fue calcinado.

De acuerdo con versiones extraoficiales, ambas vivían en Tepeaca y eran parte de Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), de La Magdalena Tetela Morelos, junta auxiliar perteneciente a Acajete, y salieron el pasado jueves 11 de junio de su hogar cerca de las 15:00 horas.

Sin embargo, no regresaron y no fue sino hasta el viernes por la mañana cuando encontraron el automóvil en el que fueron vistas por última vez, mismo que estaba calcinado y con ambas al interior, la menor en la parte de la cajuela y la madre en el asiento del conductor, con las manos atadas.

Trascendió que el carro fue localizado en la localidad de Santa María Nenetzintla, que también pertenece a Acajete. Hasta el momento, no se ha revelado ninguna información por parte de autoridades.

Se debe señalar que de acuerdo con datos de Odesyr, en Puebla hasta mayo de 2020 hubo 54 presuntos feminicidios, mientras que según la FGE, fueron 28.