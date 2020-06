En mayo, 65% de hogares mexicanos con menos ingresos por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

En México, el 65 por ciento de los hogares percibió menos ingresos durante mayo como efecto del confinamiento social tras la pandemia por Covid-19, 2 de cada 3 empleos perdidos corresponden al sector informal, así lo indicó Equide.

En su segunda Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19) del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide).

Entre los resultados se obtuvo que, el ingreso promedio mensual de las personas que perdieron su empleo (3 mil 243 pesos) era menos del 50 por ciento del ingreso de quienes mantuvieron su empleo (7 mil 205 pesos).

También se reveló que el 47.7 por ciento de los hogares que no tenían recursos para sobrellevar la cuarentena reportaron requerir 5 mil pesos o menos para quedarse en su domicilio.

Dos de cada tres de los empleos que se perdieron correspondían al sector informal, afectando principalmente a mujeres, enfatizó Graciela Teruel, directora de Equide.

Cabe mencionar que de acuerdo con el IMSS, a nivel nacional, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en mayo se registró una pérdida de 344 mil 526 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.7 por ciento respecto al mes previo.

Entre el 17 de marzo y el 31 de mayo de 2020 se cerraron las escuelas de todos los niveles educativos, se cancelaron los eventos públicos, y se suspendieron las actividades económicas no esenciales las cuales se irán restableciendo de acuerdo con el semáforo Covid federal.