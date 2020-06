En Issste, exigen insumos contra Covid tras muerte de camilleros

Your browser does not support the video tag.

Personal de salud del Issste se manifestó en el Hospital Regional de Puebla capital para exigir cubrebocas N95, caretas y otras protecciones para atender a pacientes con Covid-19, luego de que dos camilleros perecieron por contagiarse en el edificio.

Con cubrebocas, alrededor de 70 trabajadores se dieron cita aproximadamente desde las 9:30 horas de este lunes en el dicho centro, ubicado en la colonia Jardines de San Manuel, con pancartas de “Equipo de protección para todos” y “Ni un compañero menos”.

Esto, para exigir no solo el abasto de insumos y equipo de protección, sino también que les proporcionen bases laborales, así como la renuncia del director del hospital, José Deveaux Homs, a quien señalaron de haber hecho caso omiso a sus exigencias material durante los últimos meses.

Con gritos de “que baje la autoridad”, exigieron la presencia de Deveaux Homs, cuya negligencia, comentaron, provocó el deceso de dos camilleros, Alejandro Veléz y Alejandro López Cano, quienes supuestamente contrajeron Covid-19 en el nosocomio por no contar con el equipo adecuado.

Como parte de la protesta, pasaron lista de dichos compañeros, toda vez que al mencionar sus nombres levantaron aplausos y muestras de solidaridad.

Los reciben para resolver exigencias

Aproximadamente a las 11:30, se les permitió ingresar a la explanada del edificio, donde continuaron con su protesta de manera pacífica, pidiendo diálogo con Deveaux Homs, cuya oficina aparentemente estaba siendo custodiada por elementos de seguridad, según se señaló en redes sociales.

A las 12:43 horas, la cuenta oficial en Twitter del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informó que ya estaban entablando conversación con el personal, para resolver sus exigencias.

Entre éstas, destaca una indemnización para las familias de Alejandro Vélez y López Cano; en la protesta, el padre de éste último argumentó que la institución solo les daría lo correspondiente a una quincena.

Dicho actuar le pareció injusto ya que su hijo laboraba desde hace tres años en el nosocomio, dejando detrás a un pequeño de 6 años y a su esposa, reiterando que esto pudo no haber ocurrido si les hubieran proporcionado la protección.

Cabe resaltar que se trata de la tercera manifestación de personal médico en lo que va de junio, ya que empleados del Hospital General de Cholula fueron los primeros en exigir la basificación el día 8, mientras que al día siguiente se sumaron los del hospital de Traumatología y Ortopedia, ambos dedicados a atender a pacientes de Covid-19.

Hasta el cierre de esta edición, las negociaciones entre los trabajadores y el instituto continúan, por lo que se desconoce si darán solución a sus demandas.