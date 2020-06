Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “por recomendación de los médicos” hay que empezar a salir, pero aplicando las medidas de prevención que se aprendieron durante el confinamiento, pues es mejor “prevenir que curar”.

Durante la conferencia matutina de este lunes, desde Veracruz, el mandatario refirió que “ya se domó la pandemia”, pues luego de más de tres meses de la contingencia sanitaria aseguró que no se rebasó la capacidad hospitalaria.

Por lo anterior, indicó que “entre todos” se logró aplanar la curva de contagios de Covid-19, aunque dijo que no se debe salir de manera “irresponsable”, pues en caso de un nuevo rebrote de la pandemia se volvería al confinamiento.

Como ejemplo del aplanamiento de la curva, el presidente indicó que en el Valle de México se preparaban para la hospitalización de 10 mil pacientes con Covid, sin embargo, gracias a la jornada de sana distancia los casos que requirieron hospitalización sólo ascienden -hasta ahora- a 6 mil 181.

En contraste, de no haberse implementado el aislamiento, el mandatario pronosticó que en el pico de contagios los pacientes que necesitarían intubación en la capital del país serían 4 mil 700, cuando ayer se reportaron mil 385, por lo que recalcó la importancia de la cuarentena.

López Obrador resaltó que las medidas de la Federación para contener la pandemia nunca fueron prohibitivas y señaló que diversos medios difundían información “amarillista” para atemorizar a la gente, no obstante, la gente tiene conocimiento de la enfermedad.

“Apliquemos eso, la sana distancia, la higiene personal, el que si hay malestar, lo que ya sabemos desde el principio, dolor de cabeza, calentura, tos seca, dolor de cuerpo, no esperar a la prueba y atendernos. Entonces, todo eso ya se socializó, ya mucha gente lo sabe”, declaró.

En otro tema, ante el cuestionamiento de la prensa sobre si México vendería a Venezuela combustible, a pesar de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al país venezolano, el presidente dijo que si lo harían en caso de que fuese una necesidad humanitaria.

El primer mandatario rechazó que el gobierno de Nicolas Maduro Moros haya pedido al país combustibles, sin embargó, indicó que México es un país que tomas sus propias decisiones, por lo que, en caso de tratarse de ayuda, venderían el petróleo a Venezuela.