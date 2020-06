Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Economía de Puebla puso en marcha este lunes la línea telefónica 800 Reactiva (73228482), cuyo objetivo es brindar asesoría a empresas y negocios del estado sobre el futuro restablecimiento de actividades, así como respecto a los protocolos de seguridad.

Así lo dio a conocer Olivia Salomón Vibaldo, titular de dependencia estatal, quien recordó que en la mayor parte entidad se mantiene el Semáforo Rojo de alerta máxima, al precisar que los lineamientos para la reapertura están siendo homologados con los del gobierno federal.

Sobre la activación de la línea telefónica 800 Reactiva, explicó que a partir de hoy comenzó a operar de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Detalló que en esta línea se apoyará a las empresas en torno a los protocolos de seguridad y salubridad para la nueva normalidad, que podrán también ser consultados en la página de la Secretaría de Economía, que incluye información para diversos sectores.

La dependencia remarcó que el reinicio de actividades esenciales será gradual y escalonado, sujeto al semáforo de riesgo sanitario.

Instan a donar tabletas para pacientes Covid

Por otra parte, el movimiento “¡Preparémonos!, la grandeza de Puebla la haces tú”, en coordinación con la Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital, promueve la donación de dispositivos móviles nuevos o usados en buen estado para que pacientes hospitalizados se comuniquen de manera virtual con sus seres queridos.

Este programa de videollamadas que se implementó con la coordinación de la Secretaría de Salud, es un esfuerzo conjunto que permite activar la “cadena de Solidaridad”.

La Secretaría de Economía explicó que las tabletas donadas se hacen llegar a los pacientes de los hospitales Covid y a sus familiares, previa activación digital, para establecer una comunicación directa que impacta de manera positiva en el estado de ánimo y apoya su recuperación.