La Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local avaló reformas a Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con la intención que los usuarios puedan elegir medios de traslado sustentable, como la bicicleta, en las políticas de movilidad.

En sesión virtual de este lunes, los diputados aprobaron por unanimidad las modificaciones a los artículos 115 y 116 de dicha ley, propuestas por Guadalupe Tlaque, a fin de impulsar el uso de la bicicleta, desincentivar el del automóvil y generar conciencia sobre el calentamiento global.

Al discutir el proyecto, Tlaque mencionó que con esta iniciativa podrán cuidar la salud de las personas, el medio ambiente y las acciones para no usar el transporte público requiere de aplicar medidas para promover nuevas formas de movilidad.

El diputado Emilio Maurer Espinosa consideró importante que se garantice que las persona puedan elegir la forma de transporte sin perder de vista que las políticas de movilidad empujen la demanda de viajes fuera del automóvil.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Raymundo Atanacio Luna agregó que el uso de la bicicleta como medio de transporte, además de reducir la contaminación, es benéfico para la salud.

Van por armonizar Ley de Desarrollo Social

En otro tema, la Comisión de Bienestar aprobó por unanimidad el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.

Durante el análisis y discusión de la iniciativa, presentada por Maurer Espinosa, la diputada Tonantzin Fernández Díaz señaló que a través de reformas y adiciones se busca armonizar la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla con la Ley General de Desarrollo Social.

Estos dos términos deberán ser referencia para la implementación de la política social del Estado de Puebla, buscando que las y los poblanos no sólo satisfagan sus necesidades de vivienda y alimentación, sino que éstas sean dignas y de calidad.

Asimismo, la diputada señaló que con las reformas a la Ley se incluye como indicador el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada.

A la sesión virtual de la Comisión de Bienestar se conectaron las y los diputados, Tonantzin Fernández Díaz, Iliana Paola Ruíz García, José Miguel Trujillo de Ita, Estefanía Rodríguez Sandoval, Gerardo Islas Maldonado, María del Carmen Saavedra Fernández y Liliana Luna Aguirre.