Con apoyo de Antorcha, inicia construcción de cancha en Amozoc

Con ayuda de la gestión del Movimiento Antorchista se empezó la construcción de una cancha de usos múltiples en la colonia el Tepeyac, ubicada en Amozoc, donde beneficiará a más de 500 familias, comentó Adrían González Ortega, líder de la organización en la zona.

González Ortega dio a conocer que esta obra se realizó con esfuerzo para que la colonia antorchista y vecinas se acercaron a hacer deporte con el fin “de que los jóvenes se despejen para que no se centren en las drogas y malos hábitos”.

Mencionó que, con la contingencia, no podrán realizar ejercicio en espacios públicos pero cuando termine, la cancha ya estará terminada y podrán realizar el deporte que deseen.