Con 58 por ciento de ocupación de camas generales Covid-19, Puebla se ubicó en el tercer lugar, mientras que en las que son para pacientes críticos y tienen ventilador, se posicionó en el sitio octavo con 48 por ciento.

Lo anterior, de acuerdo con el reporte técnico que este lunes emitió la Secretaría de Salud (SS), misma que agregó que, a nivel nacional, la ocupación de camas es de 45 y 39 por ciento.

Por arriba de Puebla, en camas de hospitalización general, están Ciudad de México con 72 por ciento y Estado de México con 72.

Con ventilador, Estado de México con 65 por ciento y Baja California con 65, Ciudad de México con 21, Sonora y Guerrero con 52 por ciento, así como Veracruz con 49 son los que tienen más ocupación; además de que Puebla compartió lugar con Oaxaca, que también está al 48 por ciento.

Respecto a los casos acumulados, la entidad poblana reportó 5 mil 672, 87 más que el domingo, llegando al séptimo puesto; en tanto que los activos –con síntomas en los últimos 14 días—bajaron 161, pues hay mil 27, dándole el lugar cuatro.

Por muertes, Puebla está en el peldaño seis con 735, 17 menos que los dados a conocer esta mañana por el gobierno del estado.