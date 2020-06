ASE garantiza imparcialidad en fiscalización al DIF municipal

Your browser does not support the video tag.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) garantizó imparcialidad en la revisión de los recursos públicos utilizados por el DIF municipal de Puebla durante la contingencia del Covid-19 y adelantó que, los resultados que se arrojen, deberán respetarse.

En un comunicado de prensa, la ASE aseguró que ha trabajado “de forma legal y transparente, independiente y con plena imparcialidad”, de la mano con la disposición y colaboración de quienes encabezan ese organismo del ayuntamiento, encabezado por Claudia Rivera Vivanco.

“Coincidimos en que la transparencia y legalidad son fundamentales en el ejercicio responsable de toda autoridad de cualquier nivel de gobierno, y que en sus manos esté la administración de los recursos públicos, su buena y exitosa aplicación a favor de las y los poblanos, en este caso, de quienes más ayuda han requerido durante esta etapa de crisis sanitaria” indicó.

Aseveró que el trabajo realizado por órgano fiscalizador, así como los resultados que se arrojen en cualquier circunstancia, deben respetarse pues detrás de ellos existe el cumplimiento de una ley en la gestión y aplicación de recursos.