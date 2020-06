Abren feria para buscar trabajo virtualmente hasta el 21 de junio

Your browser does not support the video tag.

Con el objetivo de generar empleo en las 32 regiones del estado, la Secretaría de Trabajo (ST), la Universidad Anáhuac y el Servicio Nacional de Empleo, iniciaron la Segunda Feria de Reclutamiento Virtual, que estará vigente del 15 al 21 de junio.

El secretario a cargo, Abelardo Cuéllar Delgado, informó que, durante la emergencia sanitaria, las personas que lo necesitan pueden aprovechar un poco de su tiempo para encontrar un trabajo acorde a sus capacidades y necesidades.

Indicó que la feria de reclutamiento es en cumplimiento a las instrucciones del gobierno del estado, para que las personas accedan a un empleo durante la contingencia por el Covid-19.

Las empresas que participan son Mondelez, Comercial Mexicana, Walmart, Bimbo, Grupo Modelo, Danone, P&G, Zurich, Didi, Panasonic, Dell, American Express, Nestlé, Rotoplas, Banco JP Morgan, entre otras, siendo en total más de 50.

Las y los interesados encontrarán las ofertas de empleo en el siguiente link https://expobumeran.com.mx/ciudad/espacio/edificios, mismo en el que podrán registrar sus datos.