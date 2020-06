Your browser does not support the video tag.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) local consideró que 40 de 130 proveedoras están en condiciones de poder retomar actividades de manera gradual con el 15 por ciento de personal después del 22 de junio, ya que tienen contratos que cumplir.

Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente del organismo, destacó que las industrias en general han acatado las medidas impuestas por las autoridades tanto federales como locales, debido a la alza de contagios por Covid-19, pero debe haber un tiempo límite para que puedan retomar las operaciones.

Indicó que los empresarios deben ser conscientes del momento que se vive por la pandemia y aplicar todas las medidas en protección de los trabajadores que se reincorporen para descartar casos durante las operaciones.

Respecto a la industria automotriz encabezada por las plantas poblanas de Volkswagen y Audi, que está considerada por la Federación como una actividad esencial, pero que se frenó este 15 de junio su reactivación con el segundo decreto del gobierno estatal, tendrán que hacer los preparativos para retomar producción.

Puntualizó que en el decreto referente a los sectores automotriz y de la construcción no se establecieron sanciones a los que retomaran actividades el 15 de junio, porque se trató de una “invitación” del gobierno estatal para ser conscientes de evitar regresar hasta nuevo aviso debido a la falta de condiciones por el alza de contagios de Covid-19.

En este sentido, dijo que directivos de proveedoras y las armadoras respaldaron ese decreto después de valorar el panorama actual de la enfermedad y esperar un poco más; sin embargo tendrán que regresar pronto y no pueden tardarse más del presente mes por la situación económica en que están ubicadas por los paros de producción, desde el 30 de marzo.

Además, expuso que las autoparteras o cualquier industria no puede de un “día para otro” comenzar a trabajar, ya que debe ver las condiciones logísticas y de sistemas para arrancar la producción, lo cual implica hacer un chequeo previo junto con el personal que se reincorpore.

Covarrubias Lomelí reiteró que las empresas del sector tienen contratos y éstos si bien no los pueden cumplir al 100 por ciento por los paros en más de 70 días, deben producir lo que se pueda conforme a los requerimientos de los clientes.

Recordó que en Puebla, la industria automotriz genera 90,000 empleos directos, de los cuales 15% serán los vayan regresando a las actividades a partir de la tercera semana del presente mes.