12 años viviendo en la incertidumbre; a Chema lo buscan desde 2008

12 años sin conocer de su paradero, con cuatro hijos que no tienen a quién decirle papá y sin saber si está vivo, muerto o le pasó algo, es como la familia de José María Sedano Posadas ha vivido desde el 2 de abril de 2008, pero con la esperanza de encontrarlo.

Así lo relató, en entrevista con este medio, su hermana Susana Sedano Posadas, quien agregó que cuando “Chema”, como le decían en su casa, desapareció en la ciudad de Puebla, ella se encontraba en Estados Unidos, pues se había ido a trabajar años antes.

Indicó que lo único que se sabe es que a finales de marzo se había quedado sin empleo dado que terminó el mes, por lo que para el miércoles 2 de abril decidió salirse de su casa en su bicicleta, llevándose un poco de ropa en su mochila y sólo le dijo a su mamá y otra de sus hermanas que regresaba en unos meses.

Refirió que le pidió a una de sus hermanas que le encargaba a sus hijos, para que su esposa no estuviera sola, toda vez que en ese entonces estaba embarazada del último de ellos, por lo que ya no llegó a conocer al más pequeño.

“Él estaba casado, su esposa dice que no le dijo nada, no se sabe nada de él, pensamos que tal vez le pudo pasar algo, todos vivíamos en la misma casa. Yo cuando regresé de Estados Unidos habían pasado ya 5 años de que él había desaparecido”, pronunció.

Refirió que a lo mejor tenía problemas con su esposa por haberse quedado sin trabajo y eso implicaba no tener ingresos económicos, pero eso no era motivo para que se fuera sin regresar, por lo que “no creemos” que nadie lo haya visto, “pareciera que se lo tragó la tierra”.

Recordó que, en ese entonces, “Chema” tenía 24 años y era “muy reservado”, por lo que no sabían si tenía amigos que pudieran conocer a dónde se fue, aunque, una vez, a su hermana la chica la quisieron extorsionar decidiéndole que le iban a dar información, lo cual era falso.

Sedano Posadas indicó que fue a los 20 días de que se fue su hermano cuando su mamá y su esposa acudieron a presentar la denuncia por desaparición de personas; en un principio no se la querían aceptar, pero ante la insistencia quedó asentado el caso como “un reporte”.

“Nunca supimos que hubiera tenido problemas”

Agregó que a su hermano le gusta beber, aunque nunca supieron que haya tenido problemas con alguien, además de que nunca hubo personas que lo fueran a buscar a su casa, ni tampoco después de que desapareció.

“Es difícil vivir con la incertidumbre de no saber si vive, si come, si anda de indigente, si perdió la memoria, no sé, tantas cosas que pasan por la cabeza de uno. Es difícil igual para sus hijos, principalmente para la más chica, que no lo conoció y luego hasta ha tenido problemas en la escuela por eso”, expresó.

Manifestó que a pesar del tiempo que ha pasado, no se ha tenido avances, por lo que ha buscado otras opciones como el Colectivo Voz de los Desaparecidos, con el que acudió a otros lugares, buscado en Semefos y carpetas de personas no localizadas, pero “no hemos encontrado nada”.

Mencionó que la última vez que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) fue marzo, aunque no les dieron algún avance, a lo que se suma que la pandemia del Covid-19 no ha permitido que puedan reunirse otra vez con este organismo.

Asimismo, explicó que acudieron a la Comisión de Búsqueda de Personas para dar a conocer el caso, donde les dijeron que “ya estaba funcionando”, pero no saben si la labor de esta área es solo para los casos recientes o también para los que ya tienen varios años.

Pese a esto, sostuvo que su mamá tiene fe en que su hijo regresará, pues actualmente tiene 57 años y “le duele” que no esté, ya que todos los días lo veía y ahora son 12 años en que no tiene idea de qué pudo pasar con él.

“Es muy triste vivir así, con la incertidumbre de no saber dónde está y que tenemos la esperanza de que algún día lo vamos a encontrar, sea vivo o no, qué más quisiéramos que estuviera con vida, pero sino pues aceptar la realidad, pero sí quisiéramos que las autoridades en verdad trabajara”, concluyó con voz llorosa.