Certeza jurídica = robo a la nación // Estado de derecho = libre rapiña

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que los pingües negocios que el gran capital privado –autóctono y foráneo– hace en México a costillas del erario los organismos cúpula de ese sector le llaman estado de derecho y certeza jurídica, aunque en cualquier otro país el calificativo sería, simple y llanamente, atraco a la nación. Y dos casos de larga data lo ejemplifican: autoabastecimiento de energía eléctrica y minería, y en ambos casos la norma es el desfalco a las arcas estatales.

Días atrás el presidente López Obrador alertó sobre los contratos leoninos imperantes en el sector eléctrico –aunque parece que fue norma en todos los ámbitos de la economía nacional– y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció que los generadores privados de energía eléctrica (fundamentalmente los de autoabastecimiento) pagaban –por llamarle así– ínfimas tarifas de interconexión, de tal suerte que apremió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que las actualizara.

La abismal diferencia entre tarifas cubiertas por tales generadores y el costo real lo asumía la CFE y, desde luego, se trasladaba al consumidor final, que en su recibo bimestral ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Ante tal panorama, con el aval de la CRE, la CFE estableció un aumento de entre 427 y 811 por ciento a las tarifas de porteo (lo que da una idea de qué tanto evadían los generadores privados), que son los derechos que pagan las compañías privadas por la utilización de las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, y esta actualización de los costos se aplicará a los denominados contratos de autogeneración ( La Jornada, Alejandro Alegría).

Además, la CFE denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento (consorcios privados), lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado no haya percibido alrededor de 22 mil 800 millones de pesos ( La Jornada, Israel Rodríguez).

Esa es la certeza jurídica (frase utilizada hasta el exceso por el comandante Borolas, durante su paso por Los Pinos) que defienden los organismos cúpula del sector privado, como en el caso de la Concamin (que ante la ficha quemada del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, ha entrado al quite) que reclama: calificar el autoabasto de energía eléctrica como mercado negro es debilitar el estado de derecho y la certeza jurídica de México.

Yeidckol, investigada por Morena

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el partido Morena parecería demasiado joven para estar inmerso ya en un batidillo de manejos financieros irregulares. Quien fue su tercera presidenta de comité nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es investigada en relación con la compra de bienes inmuebles por más de 430 millones de pesos.

Según los señalamientos oficiales del caso, la pequeña empresaria, o gestora de empresarios, que suplió por escalafón a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando este dejó formalmente el liderazgo del partido que creó, para lanzarse a su tercera búsqueda de la Presidencia de la República, ha sido emplazada por el actual equipo morenista al mando, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, a aclarar y presentar documentación de la compraventa de inmuebles, así como su equipamiento, remodelación, adaptación y todo tipo de obras y actos jurídicos y financieros del ejercicio presupuestal 2019 y 2020.

Sin embargo, y aun cuando ha sido citada cinco veces a explicar lo sucedido, Polevnsky no ha atendido los requerimientos, según ha asegurado Carlos Evangelista, miembro del comité nacional morenista, especialmente dedicado a indagar el asunto, quien declaró: “la documentación que nosotros tenemos no nos da certeza y están pronto a vencerse los contratos por los 400 millones de pesos. Pero no se ha hecho nada, no hay anexos en los que se especifique para qué van a ser las obras; facturas de equipos de cómputo por 28 millones, por ejemplo. No hay certeza, no hemos visto nada de equipos de cómputo, también equipos de seguridad por más de 70 millones” (https://bit.ly/37mqDHL ).

Además, se ha señalado que la mitad de las operaciones inmobiliarias bajo la lupa fueron realizadas con la intervención del empresario Enrique Borbolla García, dueño del Grupo Ebor. El propio Borbolla, según el diario queretano Plaza de Armas, reconoció “haber intervenido en las operaciones de compra venta para que Morena pagara el precio real de los inmuebles y señaló que Yeidckol fue pilar fundamental en el triunfo electoral de 2018”.

También dijo que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, y posible candidato a gobernar Querétaro, “es un gran activo de Morena y él y todos los candidatos que sean elegidos para todos los puestos tendrán mi respaldo moral y en su caso económico” (https://bit.ly/30Levir ).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. La guerra de los escritorios. El juez primero especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, otorgó una suspensión definitiva que detiene, por tiempo indefinido, el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle. La resolución detiene también la emisión de nuevas reglas para el sector eléctrico, impugnadas por empresas y organizaciones ambientales ante tribunales. Fue la asociación civil Defensa Colectiva la que promovió el amparo al acuerdo, publicado el 15 de mayo. La suspensión definitiva puede ser impugnada por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, mediante un recurso de queja que se debe promover ante un Tribunal Federal. Duro revés para Rocío Nahle, a ver cómo lo resuelve.

2. Sin mojarse. En Hecelchakán, Campeche, el gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa González, realizó un sobrevuelo tardío por más de 40 minutos sobre la comunidad de Montebello, donde se registró la más severa inundación de todo el municipio a causa de la tormenta tropical Cristóbal. Desde el aire, el mandatario constató que en algunas partes de la localidad ya comienzan a descender las aguas. Aysa González encabezó por segundo día consecutivo fuera de la capital la evaluación de daños en los municipios que más afectaciones tuvieron. Qué diferencia. hace unos días se dio a conocer cómo el gobernador Mauricio Vila, de Yucatán aparecía con el agua a la cintura y oportunamente en las regiones afectadas. Hay niveles.

3. Creatividad desperdiciada. Al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ya se le ocurrió algo en torno a la pandemia de covid-19. Como le siguen fallando las estrategias para atenuar los contagios, opta por lo más fácil. Alista una iniciativa para que las personas que salgan de su casa y contagien a otras, “conscientes” de que tienen covid-19, sean castigadas penalmente. Además, advirtió que las empresas que no permitan a sus trabajadores ausentarse, a sabiendas de que padecen coronavirus, también serán sancionadas. Expuso que convocará al Congreso estatal para que se tome una resolución urgente al respecto. “Una persona contagiada no puede ir contagiando a otra persona, cuando sabe que es positivo”, apuntó. Nacerá el término “contagio intencional en primer grado”.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el poblano Erasmo Ponce, mejor conocido como El Rey de la Tortilla en Nueva York, trabaja junto con las organizaciones Mecenas y Donaciones Unidas un fondo para la entrega de ayuda a la comunidad hispana afectada por la crisis y la pandemia en la Gran Manzana con la participación del empresario Pedro Zamora y figuras del espectáculo como los Tigres del Norte, Lucía Méndez, Rosa Gloria Chagoyán y Diego Verdaguer. La semana pasada repartieron mil 200 cajas en Queens y esta semana irán a Yonkers y New Rochelle.

Que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, comentó en un webinar con empresarios pyme que tuvo una positiva reunión virtual con el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, en la que hablaron de las oportunidades que brindará el T-MEC y más tarde, dicen sus allegados, se planteó al canciller que sea el invitado especial de la reunión nacional del CCE. Parece que el secretario está destrabando la relación con ese sector e incluso tocaron el tema de la ayuda de la iniciativa privada para la atención del covid-19.

