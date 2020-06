SSP captura a operador de “El Grillo” y a miembro del CJNG

Your browser does not support the video tag.

En acciones diferentes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capturó en San Andrés Cholula y Puebla capital a Noé “U” y Armando “J”, un supuesto operador de la banda de “El Grillo” y un presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un operador y distribuidor de enervantes de Carolina N., alias La Patrona, en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, fue detenido por uniformados en posesión de aparente droga.

El trabajo de investigación y operativo de los agentes permitió establecer que el hombre, identificado como Noé U., presuntamente operaba desde una talachería en la que vendía droga desde hace tres años.

Al detenido, quien fue ubicado en el Camino Real a Santa Clara, le encontraron entre sus pertenencias diez bolsas de plástico con polvo blanco con características de la cocaína, por lo que fue detenido para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

El grupo delictivo de José Christian N. “El Grillo”, que actualmente lidera su pareja, sentimental, Carolina, es una de las organizaciones que generó violencia en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana y que se encuentra debilitado tras la captura de sus principales operadores.

Por otra parte, durante un dispositivo de prevención y vigilancia en la capital poblana, elementos de la Policía Estatal marcaron el alto a un automovilista a bordo de un vehículo marca Seat, Ibiza, color blanco con placas de circulación del estado de Puebla.

Los policías aplicaron una revisión a la unidad, en la que encontraron una bolsa plástica con 24 gramos de una sustancia con las características propias de la droga conocida como cristal, 45 envoltorios de polvo blanco, presumiblemente cocaína y un paquete con peso de 422 gramos que contenía hierba seca similar a la marihuana.

Por tal motivo, Armando J. quedó detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y será puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Trabajos de investigación ubican a Armando J. como extorsionador al servicio esta célula delictiva y que su punto de operación es la zona de antros, bares y restaurantes de San Andrés Cholula y la Avenida Forjadores.