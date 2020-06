Your browser does not support the video tag.

Ante la pregunta sobre quién ganará la Presidencia de Estados Unidos, primera economía y mayor poder militar del planeta, el especialista en geopolítica Alfredo Jalife-Rahme ve dos escenarios rumbo a las elecciones del 3 de noviembre: el “rinoceronte blanco” y el “momento Nixon”.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, explicó que el primero procede proverbio chino que dice “está frente a ti un rinoceronte gris y no lo ves”. En este sentido, indicó que es evidente que el candidato demócrata, Joe Biden, tiene ganada la elección ante la impopularidad del gobierno de Trump.

“Lo peor que puede hacer Joe Biden es hablar. Biden se puede quedar callado de aquí al 3 de noviembre y ganar la elección”, expuso.

Y es que señaló que, a favor de Biden, jugará el fracaso de la política del actual presidente, el empresario Donald Trump, para contener la pandemia de coronavirus y los efectos económicos generados por la pandemia.

Comentó que le ayudará su decisión de elegir a una mujer como compañera de fórmula y candidata a Vicepresidenta, lo cual “jalará el voto femenino” e incluso consideró la posibilidad de que la elegida sea Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama, quien ha ganado gran popularidad en redes sociales.

No obstante, advirtió que no hay nada definido porque existe el escenario del momento Nixon, que evoca a las elecciones de 1968, cuando el republicano Richard Nixon ganó la presidencia, en medio de las manifestaciones populares por el asesinato de Martin Luther King, pastor bautista y líder del movimiento por los derechos de los afroamericanos.

En este sentido, previó que Trump busca la reelección con la estrategia de presentarse como el candidato de “la ley y el orden” y “protector de la propiedad privada”, como lo hizo Nixon, ante los extremistas de izquierda que promueven disturbios, como los generados en decenas de ciudades tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos.

También previó que el magnate va por ganar la simpatía de los grupos religiosos, pues tras las fuertes protestas, visitó una iglesia protestante, donde levantó una Biblia, y una católica, donde se hincó frente al altar junto con su esposa Melania.

En cambio, destacó que Biden, quien es católico, ha descuidado la parte protestante de Estados Unidos, que es mayoría tanto entre americanos balanco como “afros”.