Your browser does not support the video tag.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, fue confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nuevo integrante del Comité de expertos del Reglamento Sanitario Internacional; ocupará el puesto por cuatro años.

Lo anterior fue dado a conocer a través de Twitter por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien felicitó al funcionario y publicó la carta del organismo internacional, fechada con el 11 de junio.

#GatellOrgulloMexicano. El doctor @HLGatell acaba de ser confirmado por el director general de la OMS para integrar panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional por 4 años. Muchas felicidades a un gran funcionario. Su #QuedateEnCasa, gran logro colectivo. pic.twitter.com/Etva28bEoe — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 12, 2020

Tras el nombramiento, López-Gatell participará en las reuniones y podrá integrar comités de emergencia para proveer información técnica o consejos dentro de su área de conocimiento, se lee en el documento.

Asimismo, señala que todos los gastos generados por las participaciones del mexicano serán cubiertos por la OMS.

El Reglamento Sanitario Internacional, que entró en vigor el 15 de junio de 2007, es un acuerdo suscrito por 196 países entre los que se encuentran todos los Estados Miembros de la OMS que busca ayudar a la comunidad internacional a prevenir y responder a los riesgos graves para la salud pública que amenacen a la población mundial, como el Covid-19.

El comité entonces, tiene como como fin asesorar y vigilar la respuesta internacional a una emergencia sanitaria, es decir, cuando se produce un evento considerado preliminarmente como una posible emergencia de salud, el director general de la OMS debe solicitar la opinión de éste.

Cabe mencionar que fue el pasado 25 de mayo cuando López-Gatell dio a conocer la invitación de la OMS, agradeciendo la postulación.

Fuentes: Forbes / Animal político