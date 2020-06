Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ratificó que el próximo lunes la industria automotriz y el sector de la construcción no podrán reanudar sus actividades como estaba previsto, pues en el estado no existen las condiciones para ello, ya que los contagios de Covid-19 siguen en aumento.

Así lo dio a conocer la mañana de este viernes durante su rueda de prensa matutina para dar los avances de la pandemia en Puebla, donde explicó que en las próximas horas de este 12 de junio se publicará su decreto en el Periódico Oficial del Estado.

“He firmado por la mañana un decreto en el que determino que no hay condiciones para el regreso de las actividades de la industria automotriz y de la industria de la construcción y que pueda mantenerse el estado de confinamiento, la Sana Distancia y el uso de cubrebocas, y todas las medidas que hemos determinado para evitar o prevenir los contagios”, puntualizó.

Sin embargo señaló que “ve muy complejo” que se cumpla su decreto a pesar de que habría sanciones contra las empresas que no lo acaten, argumentando que algunas ya reanudaron sus actividades desde el pasado 1 de junio, que fue la primera fecha en la que se previó que se podría retomar la producción.

Además, Barbosa Huerta advirtió que si retoman sus actividades productivas, registrán contagios al interior de la plantilla laboral, por lo que se verán forzadas a parar.

Cabe mencionar que el pasado jueves anunció que emitiría un segundo decreto para posponer la reactivación de la industria automotriz y el sector de la construcción, luego de que el gobierno federal las incluyera como actividades esenciales, pues se tenía planeado que lo hiciera este lunes.