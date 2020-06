Your browser does not support the video tag.

Durante un conversatorio entre niños de diferentes municipios y autoridades del gobierno de Puebla, los infantes llamaron a mejorar la comunicación con padres, así como acciones de los funcionarios para evitar violencia durante la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) dio a conocer que durante el encuentro, los menores expresaron también su preocupación ante el regreso a clases durante la “nueva normalidad”, así como la falta de empleo de sus padres a causa del confinamiento y las repercusiones emocionales por el confinamiento.

Expresaron que se debe hacer uso responsable de las redes sociales para evitar cyberbullying y, que se deben mejorar las leyes vigentes para reducir los niveles de maltrato e intentos de suicidio durante la contingencia.

Por lo anterior, los infantes hicieron peticiones a los funcionarios para impulsar el cuidado de la niñez, entre los presentes el Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez; el director del Instituto Poblano de la Juventud, Antonio García Ortega; la jefa del departamento de Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato del Sedif, María Guadalupe Aguilar Blanco entre otros.

El evento virtual fue organizado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (Sipinna) y participaron menores de los municipios de Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Xicotepec de Juárez, Atlixco, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla y Puebla.

Editado por David Celestino