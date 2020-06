Your browser does not support the video tag.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla aprobó este viernes, la creación e incorporación de seis nuevas plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de mejorar la división de las cargas de trabajo de cada Órgano Ejecutivo.

Los cargos y puestos de nueva creación son los siguientes:

Dos jefaturas de Departamento de Organización Electoral adscritas a la Dirección de Organización Electoral.

Una jefatura de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrita a la citada Dirección.

Una técnica/Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrita a dicha Dirección.

Una jefatura de lo Contencioso Electoral adscrita a la Dirección Jurídica.

Asimismo, se propuso la incorporación del cargo de la Rama Administrativa de la Coordinación de Quejas y Denuncias, Proyectos de Dictámenes y Resoluciones, con la denominación y funciones correspondientes a coordinadora/coordinador de lo Contencioso Electoral

Finalmente se propuso adecuar la adscripción de la plaza de Técnico de Participación Ciudadana a la Dirección Jurídica como Técnico de lo Contencioso Electoral.