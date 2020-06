En prisión presunto responsable de violación de una menor de edad

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso contra Samuel Isaías N., por el delito de violación equiparada en agravio de su vecina de 11 años, hecho que sucedió en Puebla capital.

De acuerdo con la denuncia, el 27 de mayo de 2020 en la colonia Guadalupe del Conde, la madre de la víctima salió de su domicilio en búsqueda de su hija, quien minutos antes había solicitado permiso para ir a jugar con sus amigos.

En el camino la mujer se percató que el imputado bajaba de su vehículo acomodándose la ropa y detrás de él, descendía la afectada, manifestando haber sido agredida sexualmente por Samuel Isaías N.

Por los hechos referidos y con autorización del Juez de Control, el 2 de junio de 2020 agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra el acusado.

Asimismo, durante la correspondiente audiencia, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba que permitieron obtener vinculación a proceso del imputado sobre quien prevalece la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación.